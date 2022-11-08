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AKBANK'TAN 7000 TL PROMOSYON FIRSATI!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı 0 - 3.499 TL 3.000 TL 1.200 TL 4.200 TL 3.500 TL - 7.499TL 3.500 TL 1.350 TL 4.850 TL 7.500 TL - 9.999 4.500 TL 1.750 TL 6.250 TL 10.000 TL ve üzeri 5.000 TL 2.000 TL 7.000 TL
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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