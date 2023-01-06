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Emekli maaşı zammı belli oldu! İşte 2023 En düşük emekli maaşı

Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli zammı belli olurken gözler en düşük emekli maaşına çevrilmişti. 2023 Ocak ayında memurlara uygulanacak zam yüzde 30 olarak belirlendi. AK Parti Grup Toplantısı'nda refah payı müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını açıkladı. İşte, 2023 en düşük emekli maaşı...

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  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Emekli maaşı zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Emekli zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak Salı günü açıklandı. Son 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı, refah payı ile birlikte yüzde 30 olarak belirlendi. 2022 Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. 2023 yılı en düşük emekli maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İşte, 2023 en düşük emekli maaşı...
  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Emekli maaşı zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    ARALIK AYI ENFLASYONU İLE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Emekli maaşı zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!

    Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyuruldu. Yüzde 30'luk zam oranının ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 837 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 TL’ye yükseldi.
  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Emekli maaşı zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

    En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken SSK 2000 öncesi 4.867 liradan 6.327 liraya yükseltildi.

    Bağ-Kur Tarım maaşı 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükseltildi.

    Bağ-Kur Esnaf maaşı ise 4.196 liradan 5.500 TL seviyesine yükseldi.
  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Emekli maaşı zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    TEMMUZ'DA 3 BİN 500 TL'YE YÜKSELMİŞTİ!

    En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartılmılştı.
  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Emekli maaşı zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    AK Parti Grup Toplantısında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı artışı müjdesiyle birlikte en düşük emekli maaşına 2023 Ocak ayı itibariyle zamlanacağı müjdesini de verdi. Buna göre 1 Ocak 2023 itibariyle en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olacak. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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