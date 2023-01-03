Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan kaç TL'ye çıkacak? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Emekli maaşları bugün Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. En düşük emekli maaşı ise Kabine kararıyla beli oluyor. Hali hazırda en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira... Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zamlanacak mı? Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı açıklaması...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 bin 500 liradan kaç liraya yükselecek? Cumhurbaşkanı'ndan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı açıklaması

    En düşük emekli maaşı ne kadar oalcak? Bugün Aralık ayı enflasyon zammı belli oluyor. Aralık ayı enflasyon zammının belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamları da belli olmuş olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...
  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 bin 500 liradan kaç liraya yükselecek? Cumhurbaşkanı'ndan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı açıklaması

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

    En düşük emekli maaşı ne olabilir sorusunu, bütün bu zamlar, oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşları primle ilişkilidir. Kimse prim ödemesin diye muhalefet söylüyor. Bu bağlantıyı ortadan kaldıran bir şey. Biz prim ödeyerek emekli maaşı alıyoruz. Asgari ücretle bunu birbirine karıştırmamak lazım. Prim ödemese de emekli maaşı verelim mantığı sürdürülebilir değil. En alttakilere seyyanen zam yapmak yöntemimizdir, yukarıdakilere enflasyon farkını dikkate alınan düzenleme yapılır.
  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 bin 500 liradan kaç liraya yükselecek? Cumhurbaşkanı'ndan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı açıklaması

    Bu yıl 3 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylıklarının da gelecek yıl yükseltilmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.