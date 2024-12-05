En düşük emekli maaşı artacak mı, konu hakkında bir çalışma var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de katıldığı yayında Yılmaz, asgari ücret ve emekli maaşı hakkında açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının iyileştirilmesi hakkında konuşan Yılmaz "Mutlaka bir çalışma yapılacaktır." dedi. İşte, Cevdet Yılmaz'ın en düşük emekli maaşı ve asgari ücret hakkında güncel açıklamaları...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret ve emekli maaşlarına dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücret için "Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz." diyen Yılmaz, en düşük emekli maaşı için de "Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" ifadelerini kullandı. İşte, Cevdet Yılmaz'ın en düşük emekli maaşı hakkında açıklamaları...
2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Cevdet Yılmaz, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında çalışma yapılacağını ifade etti ve şunları söyledi;
"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."
"ASGARİ ÜCRETTE ÖNEMLİ OLAN ÇİZGİDİR"
"Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk.
Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz."