2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce NTV'ye yaptığı açıklamalarda, en düşük emekli aylığı için açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti;

"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."