En düşük emekli maaşı için arka arkaya zam sinyali! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni yılla beraber en düşük emekli maaşının artıp artmayacağı merak ediliyor. Daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mutlaka bir çalışma yapılacaktır." demişti. Bir açıklama zam sinyali de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte, detaylar...
Gözler 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak Aralık enflasyon verilerinde. Enflasyonun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla emekli maaş zammı da netlik kazanacak. Öte yandan, 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de bir çalışma yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelmişti. Son olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da açıklama yaptı. İşte, en düşük emekli maaşı hakkında son gelişmeler...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekonomi Yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare Toplantısı ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Işıkhan, emekli aylıklarına ilişkin soru üzerine, emekli aylıklarının arttırılmasının yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.
Kanuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerinin ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlendiğini dile getiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"En düşük emekli aylığı bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle; kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödeniyor. Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."
2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce NTV'ye yaptığı açıklamalarda, en düşük emekli aylığı için açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti;
"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."
MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.