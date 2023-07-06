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        En düşük emekli maaşı ne kadar? 2023 Temmuz zammında en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

        En düşük emekli maaşı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19.77 olarak açıkladı. Bu bağlamda SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları da yüzde 19.77 oranında artacak. Maaşların netleşmesiyle gözler "En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 19:11
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        Emekli maaş zammı 5 Temmuz'da haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla netleşti. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarına iyileştirme için bakanlıklara talimat verildiğini açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte, detaylar...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli maaşları) İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı."

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

        Emekli maaşlarına yapılması beklenen iyileştirmenin ardından şu an 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının da artması öngörülüyor. Konuya ilişkin gelilşme yaşandığında haberimiz güncellenecek.

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        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM

        SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

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        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil      

         

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