Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarının da yüzde 19.77 oranında artacağı açıklanmıştı. Ancak emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylelikle emekli maaş zammı yüzde 25'e yükseldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlara talimatının ardından emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Önerge uyarınca Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Buna göre işçi, esnaf, memur, tarım sigortalısı emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 25'e çıkartılacak.

Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak.

Kabul edilen önergeyle haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.