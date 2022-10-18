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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En eski iPhone modeli açık arttırmada 5 haneli bir rakama satıldı!

Bu zamana kadar çıkan tüm modelleriyle dünyanın ilgisini çeken iPhone serisinin, geçmiş modelleri bile takip ediliyor. İlk çıktığında 500 dolara satılan orijinal iPhone 1, yapılan bir açık arttırmada, koleksiyoncular tarafından 5 haneli bir rakama satın alındı.

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  • En eski iPhone modeli açık arttırmada 5 haneli bir rakama satıldı!

    Çıkan her yeni modeliyle tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaran iPhone, bir ilke daha imza attı.

    İlk iPhone modeli olan ve "Orijinal iPhone" olarak  bilinen en eski model, açık arttırmada 39.339 dolara satıldı!
  • En eski iPhone modeli açık arttırmada 5 haneli bir rakama satıldı!

    Tam 15 yıl önce piyasaya sürülen ilk iPhone'ın fiyatı 499 dolardan başlıyordu. Eski telefon, açılmamış bir kutuda satıldı. 

    Kutunun üzerinde artık "vintage" olarak sayılan iPhone'ın görüntüsü yer alıyor. 
  • En eski iPhone modeli açık arttırmada 5 haneli bir rakama satıldı!

    IPHONE 1 YALNIZCA 2 GB HAFIZAYA SAHİP

    iPhone 1 veya iPhone 2G olarak da isimlendirilen ilk modelde 8 GB depolama alanı bulunuyor. En son çıkan iPhone 14'te depolama alanı 128 GB'tı!

    Eski telefondaki kamera yalnızca 2 megapiksel. iPhone 14 Pro'nun çoklu lenslerinden birinde 48 megapiksel kamera özelliği bulunuyor. 

    En yeni ve en eski iki telefon karşılaştırılınca hem gelişen teknolojiyi hem de Apple'ın gelişimini görmek mümkün.
  • En eski iPhone modeli açık arttırmada 5 haneli bir rakama satıldı!

    TELEFONUN ESKİ ÖZELLİKLERİ ONU MÜKEMMEL BİR KOLEKSİYON PARÇASI YAPIYOR

    İlk iPhone'da kullanılan birçok özellik artık kullanılmıyor. Örneğin; ekranın ortasında bulunan tuşun tasarımı tamamen rafa kaldırıldı. 

     Ayrıca iPhone 1'de sadece bir kamera bulunuyor. Yani, eski telefonda bir selfie kamerası yok. Apple artık telefonlarında en az iki kameraya yer veriyor.
  • En eski iPhone modeli açık arttırmada 5 haneli bir rakama satıldı!

    LCG Auctions'a göre, satılan eski ürün olağanüstü durumda. Ayrıca firma yetkilileri, model için:  "Yepyeni, hiçbir zaman etkinleştirilmedi. Koleksiyoncular ve yatırımcılar, daha üstün bir örnek bulmakta zorlanırlar" diyor.

    Diğer Apple orijinallerinin de çok yüksek fiyat teklifi aldığı biliniyor. Apple-1 bilgisayarları açık artırmada 500.000 dolardan başlıyor. 

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