LCG Auctions'a göre, satılan eski ürün olağanüstü durumda. Ayrıca firma yetkilileri, model için: "Yepyeni, hiçbir zaman etkinleştirilmedi. Koleksiyoncular ve yatırımcılar, daha üstün bir örnek bulmakta zorlanırlar" diyor.

Diğer Apple orijinallerinin de çok yüksek fiyat teklifi aldığı biliniyor. Apple-1 bilgisayarları açık artırmada 500.000 dolardan başlıyor.