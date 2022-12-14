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Haberler Dünya Kupası 2022
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En golcü Fransa ile en az gol yiyen Fas'ın final mücadelesi

2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Fransa ile Portekiz'i 1-0'lık skorla turnuva dışında iten Fas karşı karşıya gelecek. Fransa turnuvaya devam eden takımlar arasında en skorer takım konumundayken rakibi Fas ise kalesinde en az gol gören takım.

En golcü Fransa ile en az gol yiyen Fas'ın final mücadelesi

Golcü Fransa

Fransa, Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynadığı 5 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Son şampiyonun 5 golü Mbappe'den 4 golü ise Giroud'dan geldi. Antoino Griezmann ise 3 asistle Bruno Fernandes ve Harry Kane ile beraber turnuvanın asist krallığını paylaşıyor.

En az gol yiyen Fas

Yarı finalde Fransa'nın rakibi olan Fas, rüya gibi bir turnuva geçiriyor. Kupa tarihinde yarı finale kadar ilerleyebilen ilk Afrika takımı olan Fas, büyük bir taraftar desteğini de arkasına almış durumda. Regragui'nin öğrencileri, Dünya Kupası'nda şu ana kadar çıktığı maçlarda kalesinde sadece 1 gol gördü. Fas, grubun son maçında Kanada karşısında 40.dakikada Aguerd’in kendi kalesine attığı gole engel olamadı.

Deschamps’tan Fas sözleri: Bu yaptıkları şey sürpriz değil

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas’ın sadece 1 gol yediğine dikkat çekmişti. Deneyimli teknik adam, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Fas takımı takdiri hakediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki; artık yaptıkları şey sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

Fransa - Fas maçı bugün 22.00’de

Fransa ile Fas’ın karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesi bugün saat 22.00’de Al Bayt Stadyumu’nda oynanacak. Cesar Ramos’un yöneteceği maçın galibi finale yükselecek.

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