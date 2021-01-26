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En gollü ligler Bundesliga ve Serie A, Süper Lig ise 3'üncü

İlk yarısı biten Süper Lig, maçlardaki 2,91 gol ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki Premier Lig, La Liga ve Ligue 1'i geride bıraktı. Karşılaşma başına 3,09 golün atıldığı Bundesliga ve Serie A, gol ortalaması konusunda başı çekti

En gollü ligler Bundesliga ve Serie A, Süper Lig ise 3'üncü

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında maç başına en fazla gol atılanlar, 3,09'luk ortalamalarıyla Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) oldu.

İlk devrelerin geride kaldığı 2020-2021 sezonunda Bundesliga ve Serie A karşılaşmalarını izleyenler, futbolun meyvesi olan gole doydu.

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih'in 18. hafta sonunda 7 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğu Bundesliga, 3,09 gol ortalamasıyla önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa'nın diğer büyük ligleri arasında öne çıktı.

19. karşılaşmaların ardından Milan'ın önde götürdüğü ancak ilk 5'teki takımlar arasında büyük puan farklarının bulunmadığı Serie A da aynı ortalamayla bu unvanı paylaştı.

Almanya liginin skor üretimi bakımından öne çıkmasında en büyük katkıyı, 53 gol atan Bayern Münih ve bu gollerin 23'ünde imzası bulunan Polonyalı santrforu Robert Lewandowski yaptı.

İtalya liginde ise 45 kez fileleri havalandıran Inter, Atalanta (44 gol),Roma ve Napoli (41),lider Milan'dan (39) daha fazla rol oynadı.

SÜPER LİG 3. SIRADA

20. maçların tamamlandığı Türkiye ligi, karşılaşma başına düşen gol sayısı konusunda İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst liglerini geçti.

Süper Lig, 2,91 gol ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki Ligue 1 (2,73),Premier Lig (2,71) ve La Liga'nın (2,48) önünde yer aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR BEŞİKTAŞ'IN

Futbolseverler, 47 golle ligin en skorer takımı olan ve puan tablosunun zirvesinde yer alan Beşiktaş'ın karşılaşmalarında bol gol izledi. Kalesinde 23 gol gören Beşiktaş'ın oynadığı müsabakalarda 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı.

İlk devrenin gol bakımından en kısır mücadeleleri ise 40 gol atılan Hes Kablo Kayserispor'un karşılaşmaları oldu. Kayserispor'un (attığı 14, yediği 26) maçları ortalama 2 golle bitti.

Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına üretilen gol sayıları şöyle:

LigÜlkeHaftaOynanan maçToplam golMaç başına atılan gol
1BundesligaAlmanya181625023,098
2Serie Aİtalya191895853,095
3Süper LigTürkiye202005822,91
4Ligue 1Fransa212075662,73
5Premier Ligİngiltere191855032,71
6La Ligaİspanya201954852,48
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