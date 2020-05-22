'İyilik Yap İyilik Bul' hareketinin destekçilerinden öğretmen Özcan Akbulut, EMPADER (Empati Farkındalık ve Toplumsal Duyarlılık Derneği) Başkanı Taha Eyyüp Siyahhan'ın konuğu oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Instagram üzerinden canlı yapılan görüşmede Akbulut, kendisinin, Cenap Şahabettin İlkokulu'ndaki 3 A sınıfı öğrencilerinin ve onların velilerinin yapmış olduğu iyilik çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanata olan ilgilerinden söz etti.

Özcan Akbulut, görüşmenin sonunda "En güçlü çığlığımız 'İyilik yap' olsun" dedi.