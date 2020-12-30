EN GÜÇLÜ ÇOCUK ÖLDÜ! Son dakika...Dünyanın en güçlü çocuğu öldü! - Haberler

Dünyanın en güçlü çocuğu öldü! 0:00 / 0:00

DHA

Rusya´da Dzhambulat Khatokhov (21),sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Khatokhov'un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu.

BÖBREKLERİNDE SORUN VARDI

DHA'da yer alan habere göre Khatokhov'un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi. 9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Khatokhov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.