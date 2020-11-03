Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerini yumduğu 10 Kasım'da her sene ulu önder anılıyor. Okullarda çeşitli etkinliklerle yapılan anma törenlerinde öğrenciler Atatürk için şiirler okunuyor. İşte en özel kısa 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sözleri ve şiirleri...

10 KASIM ŞİİRLERİ - SÖZLERİ

ATATÜRK’Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi,

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.

BEHÇET NECATİGİL

ATATÜRK ÖLMEDİ

Atatürk ölmedi,

Yüreğimde yaşıyor,

uygarlık savaşında

bayrağı o taşıyor,

her gücü o aşıyor.

Türklüğü güç veren devrimler senin,

yurduma çizdiğin aydın yol senin,

gençlik senin,

sen gençliğimsin,

ölmedin ölemezsin,

ölmedin ölemezsin.

ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ

Düşmana savaş açan,

Vatan için çarpışan,

Ölümü hiçe sayan,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Destana destan katan,

Yurdumuzu kurtaran,

Modern bir ülke kuran,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Onsuz O’nu yaşayan,

İzinden ayrılmayan,

10 Kasım hüznü duyan,

Atatürk’ün gençleriyiz.

SAAT 9'U 5 GEÇE

Saat 9'u 5 geçe

Atam dolma bahçede

Gözlerini kapamış

Bütün dünya ağlamış

Doktor doktor kalksana

Lambaları yaksana

Atam elden gidiyor

Çaresine baksana

Uzun uzun kavaklar

Dökülüyor yapraklar

Ben Atama doymadım

Doysun kara topraklar

10 KASIM

Bir bulut inmiş, beyaz,

Karlı dağlar başına.

Her 10 Kasım sabahı,

Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Atam nerede?

Sensiz millet, öksüz burada.

Sanat, ilim, fen seninle.

Sevinen, gülen seninle.

Olmak isterdik inan,

Ebediyen seninle.

Dağların, ak başı kar mıdır?

Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işler,

Bugün, sanki seni bekler.

Zengin millet hayalin,

Acep, neden emekler?

Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.

Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

HÜSEYİN CELEP

ÖLMEZ ATATÜRK

Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,

Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK

Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali

Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı

Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK

Vatanının yılmaz savunucusu

Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK

Vatan toprağını altın bilen

Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK

Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran

Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK