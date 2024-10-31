Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma gününde camilere akın edecek İslam alemi, en güzel, resimli cuma mesajları ve sözlerini gündemine aldı. İslam dünyası için en önemli günler arasında yer alan cuma gününe özel sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, yeni, anlamlı, ayetli, dualı, resimli cuma mesajları ve sözlerini haberimizde sizler için bir araya getirdik. İşte cumanız mübarek olsun mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...