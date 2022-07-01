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En güzel Cuma mesajları 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri 2022

İslam dünyası bir mübarek Cuma günü için daha geri sayıma geçmiş durumda. Bu kutsal gün öncesi sevdiklerinin cuma günlerini tebrik etmek isteyen binlerce vatandaşımız için en güzel Cuma mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

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  • En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    İslam alemi bir cuma namazı için daha geri sayıma başladı. Bu mübarek günde camilere akın edecek milyonlarca vatandaş, sevdiklerinin cuma gününü tebrik etmek için en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İşte birbirinden anlamlı cuma mesajları ve sözleri...
  • En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
  • En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim. 

    Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
  • En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

    Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Rabbimiz dualarımız kabul buyursun. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
  • En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

    Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
  • En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Af dilemekten çekinmeyin, Hiçbir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
  • En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

    Bir gün dünyaya ait bir derdin olursa rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir rabbim var de. Hayırlı cumalar.
  • En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin 1 Temmuz 2022! Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

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