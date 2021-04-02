En güzel resimli anlamlı kısa ve öz cuma mesajlarını sevdiklerinize yollamak istiyorsanız tam adresindesiniz. Sizler için mübarek cuma gününe özel derlediğimiz birbirinden anlamlı resimli cuma mesajları haberimizde. İşte 2 Nisan'a özel cuma mesajları resimli yeni 2021! Hayırlı Cumalar...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2021

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.