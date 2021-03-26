En güzel resimli anlamlı kısa ve öz cuma mesajlarını sevdiklerinize yollamak istiyorsanız tam adresindesiniz. Sizler için mübarek cuma gününe özel derlediğimiz birbirinden anlamlı resimli cuma mesajları haberimizde. İşte 26 Mart'a özel cuma mesajları resimli yeni 2020! Hayırlı Cumalar...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2021

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.