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En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

İslam alemi bir cuma namazı için daha geri sayıma başladı. Yurt genelindeki binlerce inanan vatandaşımız, bir kez daha 11 ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilecek cuma gününde camilere akın edecek. İşte bu mübarek gün öncesi sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden anlamlı cuma mesajları ve sözleri...

  • 01
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 22 Nisan Cuma gününün gelişiyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyası için mübarek olarak kabul edilen Cuma günü bu hafta 11 ayın sultanı Ramazan ayının 14.gününe denk geliyor. İki mübarek günü bir arada idrak edecek olan binlerce Müslüman en yeni Cuma mesajlarını merak ediyor. Ramazan ayının ikinci cumasını eda eden İslam alemi, sevdiklerinin mübarek Cuma gününü kutlamak için en yeni Cuma mesajlarını aratıyor. İşte, en güzel uzun ,kısa, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cumanız Mübarek Olsun kutlama sözleri! 
  • 02
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • 03
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
  • 04
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim. 

    Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
  • 05
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

    Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Rabbimiz dualarımız kabul buyursun. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
  • 06
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

    Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
  • 07
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • 08
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

    Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
  • 09
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

    Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
  • 10
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Af dilemekten çekinmeyin, Hiçbir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
  • 11
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

    Bir gün dünyaya ait bir derdin olursa rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir rabbim var de. Hayırlı cumalar.
  • 12
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.
  • 13
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

    Duam kabul olmadı diye üzülme bak ne diyor Allah'ın ayeti;bilmezsin ki;Belkide Allah bundan sonra daha güzel bir kapı açar. Hayırlı cumalar.
  • 14
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

    Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...
  • 15
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

    Birbirinize karşı mütevazı olmanızı Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki hiç kimse kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse kimseye zulmetmesin. (Hadis) Hayırlı Cumalar.
  • 16
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    "Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)
  • 17
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

    Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberimizin (sav) şefaati üzerinize olsun… Hayırlı Cumalar…(Hadis-i Şerif, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mace)
  • 18
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

    Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı cumalar.
  • 19
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. (İsfehani)

    Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • 20
    En güzel Cuma mesajları 22 Nisan! Resimli, uzun ve kısa, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2020

    Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur. (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

    Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı af olur. [Dare Kutni]

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