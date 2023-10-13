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Cumanız mübarek olsun! Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzur içinde olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

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Bugün Cuma, huzurun ve bereketin habercisidir. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu özel günü en iyi şekilde değerlendirerek, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir Cuma geçirmenizi dilerim.