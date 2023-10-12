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        Haberler Gündem En güzel cuma mesajları ve sözleri 13 Ekim 2023: Resimli, ayetli, dualı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları

        13 Ekim en güzel cuma mesajları ve sözleri: Resimli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajları

        Cuma namazına sayılı saatler kala cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyenler için en güzel, resimli, ayetli, yeni cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 13 Ekim en güzel, ayetli, resimli hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:28
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        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Bu mübarek günde sosyal mecralar üzerinden resimli, ayetli cuma mesajı göndermek isteyenler araştırmalara başladı. Cuma gününe özel en güzel, resimli, ayetli, yeni cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 13 Ekim resimli, dualı, özgün, kısa cuma mesajları ve sözleri...

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        EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        3

        Bugün Cuma! Rabbimizin bize lütfettiği bu özel günün hayırlar getirmesini dilerim. Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması için Rabbimize yönelin. Hayırlı Cumalar!

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        Cuma günü, müminlerin bir araya gelerek Rabbimizi anma ve ibadet etme fırsatıdır. Rabbimizin rahmeti, bereketi ve mağfireti bugün üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun!

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        Cuma, kalplerin bir araya geldiği ve duaların yükseldiği bir gündür. Rabbimizden, hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma geçirmenizi dilerim. Dualarınızın kabul olması temennisiyle, Cumanız mübarek olsun!

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        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Cuma günü, bir haftanın yorgunluğunu atıp Rabbimizi anma ve ibadet etme günüdür. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmenizi ve dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

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        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti üzerinize olsun. Dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi dileğiyle, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ederim.

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        Cuma günü, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirir. Sevdiklerimizle bir araya gelip dualar edelim ve birbirimize destek olalım. Cumanız mübarek olsun!

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        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Sevgili dostum, Rabbimiz bugün bize Cuma'nın nimetlerini sunuyor. Dualarınızı eksik etmeyin ve Rabbimizden isteklerinizi samimiyetle dile getirin. Hayırlı Cumalar!

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        Cumanız mübarek olsun! Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzur içinde olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        11

        Bugün Cuma, huzurun ve bereketin habercisidir. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu özel günü en iyi şekilde değerlendirerek, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir Cuma geçirmenizi dilerim.

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        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Bugün Cuma, duaların kabul olduğu ve günahların affedildiği mübarek bir gündür. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu günü en iyi şekilde değerlendirerek, hayırlı işler yapmanızı ve sevdiklerinizle birlikte mutlu olmanızı dilerim.

        13

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.

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        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Bugün Cuma, içinde umut ve güzellikler barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size bolca rahmet, bereket ve huzur ihsan etmesini dilerim. Hayırlı Cumalar!

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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