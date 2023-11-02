Haberler Gündem En güzel Cuma mesajları ve sözleri: 3 Kasım 2023 resimli, anlamlı Hayırlı Cumalar mesajları

En güzel Cuma mesajları ve sözleri: 3 Kasım 2023 resimli, anlamlı Cuma mesajları Kasım ayının ilk cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz en güzel, resimli, ayetli, anlamlı hayırlı cumalar ve cumanız mübarek olsun mesajlarını haberimizde derledik. İşte 3 Kasım 2023 en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri... Habertürk Giriş: 02.11.2023 - 20:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 20:43 facebook

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Cuma namazına sayılı saatler kala cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazı öncesinde birbirlerine sosyal mecralar üzerinden güzel, anlamlı, ayetli, dualı, kısa, yeni cuma mesajı göndermek isteyenler internet üzerinden araştırmalara başladı. İşte en güzel, ayetli, fotoğraflı Cumanız mübarek olsun mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...

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KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar. Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar. Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar