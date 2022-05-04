2022 hıdırellez bayramı için beklenen gün geldi çattı. Bu yıl bir kez daha tüm yurtta kutlayacak bu güzel günde, bir kez daha dilek tutulup ateşlerin üzerinden atlanacak. Biz de sevdiklerinizle iyi dilekleri paylaşmanız adına en güzel hıdırellez mesajlarını derledik. İşte, en güzel hıdırellez mesajları...