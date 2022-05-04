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En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri! 2022 resimli Hıdırellez mesajları! Hıdırellez Bayramı kutlama mesajı

2022 hıdırellez bayramı için geri sayım başladı. 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak bayram için birbirinden güzel ve anlamlı kutlama mesajlarını bir araya getirdik. İşte gerek sosyal medya gerek kısa mesaj olarak sevdiklerinize gönderebileceğiniz hıdırellez mesajları ve sözleri...

  • 01
    En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri! 2022 resimli Hıdırellez mesajları! Hıdırellez Bayramı kutlama mesajı

    2022 hıdırellez bayramı için beklenen gün geldi çattı. Bu yıl bir kez daha tüm yurtta kutlayacak bu güzel günde, bir kez daha dilek tutulup ateşlerin üzerinden atlanacak. Biz de sevdiklerinizle iyi dilekleri paylaşmanız adına en güzel hıdırellez mesajlarını derledik. İşte, en güzel hıdırellez mesajları...
  • 02
    En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri! 2022 resimli Hıdırellez mesajları! Hıdırellez Bayramı kutlama mesajı

    HIDIRELLEZ MESAJLARI 2022

    Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.
  • 03
    En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri! 2022 resimli Hıdırellez mesajları! Hıdırellez Bayramı kutlama mesajı

    Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” diliyoruz.
  • 04
    En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri! 2022 resimli Hıdırellez mesajları! Hıdırellez Bayramı kutlama mesajı

    Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.
  • 05
    En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri! 2022 resimli Hıdırellez mesajları! Hıdırellez Bayramı kutlama mesajı

    Hıdırellez baharı ve güzellikleri müjdelesin..Kutlu olsun..Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez doğanın uyanışını kutlamanın güzel bir bahanesi, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesidir. Hızır uğrasın kapınıza.
  • 06
    En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri! 2022 resimli Hıdırellez mesajları! Hıdırellez Bayramı kutlama mesajı

    Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin. Hıdırellez Bayramı kutlu olsun...

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