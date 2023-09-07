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        Haberler Gündem RESİMLİ CUMA MESAJLARI 8 Eylül 2023: En güzel, resimli, kısa, dualı, ayetli cuma mesajları ve sözleri

        8 Eylül en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri

        Cuma gününün gelişiyle birlikte, cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Cuma gününe özel sosyal mecralar üzerinden sevdiklerinize gönderbileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli, yeni cuma mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte 8 Eylül 2023 en güzel, resimli, kısa, dualı, ayetli 'Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri...'

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 21:19 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:19
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        Cuma namazına sayılı saatler kala resimli cuma mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. İslam alemi için büyük önem taşıyan cuma namazları, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bu özel günde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli, cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte en güzel cuma mesajları...

        2

        EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        3

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        4

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        5

        Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

        6

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        7

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        8

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        9

        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        10

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        11

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

        12

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        13

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        14

        Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şahit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur. (Ebû Davûd, Dua, 115)

        15

        HADİSLİ DUALI VE AYETL, CUMA MESAJLARI

        Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        16

        Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

        17

        Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

        18

        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

        19

        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        20

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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