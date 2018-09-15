Dünya prömiyerlerini Venedik, Telluride ve Toronto film festivallerinde yapan filmlerin görücüye çıkmasıyla birlikte Oscar yarışının heyecanı giderek artıyor. İşte bugün itibarıyla, En İyi Film Oscar'ına aday olabilecek 15 yapım...
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Eylül, Oscar sezonunun gayri resmi açılışı olarak kabul edilir. Kuşkusuz, yılın ilk aylarında ya da ilkbahar - yaz döneminde gösterime giren ve “Black Panther” gibi Oscar yarışında iddialı olan filmler hep vardır. Ocak ayında gerçekleşen Sundance ve mayısta düzenlenen Cannes festivalleri de önemlidir. Ama stüdyolar Oscar yarışında iddialı gördükleri filmlerini genellikle eylül ayından itibaren gösterime girmeye başlarlar.
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Dünya prömiyerlerini Venedik, Telluride ve Toronto film festivallerinde yapan filmlerin görücüye çıkmasıyla birlikte Oscar yarışının heyecanı giderek artar; ilkbahar ve yaz aylarında “körlemesine” yapılan tahminler netleşir... İşte bugün itibarıyla, En İyi Film kategorisinde aday olma şansının yüksekliğine göre sıraladığımız 15 film... Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar'ın haberi...
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1- The Ballad of Buster Scruggs
Joel ve Ethan Coen'in önce 6 bölümlük bir mini dizi olarak planladığı, sonra uzun metrajlı bir film haline getirmeye karar verdiği “The Ballad of Buster Scruggs”, Vahşi Batı'da geçen 6 ayrı hikâye anlatıyor. Hikâyelerin ortak noktası Tim Blake Nelson'un canlandırdığı Buster Scruggs diye bir adam... James Franco da bir banka hırsızını oynuyor.
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Tom Waits'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı film, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptı ve en iyi senaryo ödülünü kazandı. 16 Kasım'da Netflix'de yayınlanmadan önce sinemalarda da gösterime girecek. Coen'lere özgü mizah duygusuyla şiddeti bir araya getirilen “The Ballad of Buster Scruggs”a en iyi film dalında çok şans verilmese de Akademi'nin Coen'lere duyduğu ilgiyi unutmamak gerek...
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2- Roma
Bir Netflix filmi... Üstelik yabancı dilde... İşte bu yüzden, çoğu kimse Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un “Roma”sının Oscar şansı olmayacağını düşünüyordu. Ama 30 Ağustos'ta Venedik Film Festivali'nde gerçekleşen dünya prömiyerinin ardından işin rengi değişmeye başladı. 31 Ağustos'ta Telluride Film Festivali'nde, 10 Eylül'de ise Toronto'da gösterilen ve Venedik''te Altın Aslan'ı alan film, şimdi Oscar'ın en güçlü adaylarından biri....
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Kuşkusuz, hâlâ aday olamayacağını söyleyenler var ama eleştirmenlerin yüksek notları, fragmanın enerjisi ve sezgilerimiz aksini söylüyor. Akademi, Netfilx'e karşı alerjik bir reaksiyon göstermezse adaylığı garanti gibi görünüyor. 1970'li yıllarda Mexico City'de yaşayan orta sınıf bir ailenin hayatını anlatan siyah beyaz filmin senaryosu da Cuaron'a ait... Netflix'te 14 Aralık'ta yayına verilecek filmin, ABD ve Türkiye'deki gösterim tarihi belli değil.
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3- Bir Yıldız Doğuyor (A Star is Born)
31 Ağustos'ta Venedik'deki dünya prömiyerine kadar, daha önce 3 kez sinemaya uyarlanmış bir hikâyenin dördüncü versiyonunun Oscar'a aday olabileceğini düşünenlerin sayısı çok fazla değildi... Kuşkusuz stüdyonun önem verdiği, Oscar yarışı için parlattığı iddialı bir projeydi ama Bradley Cooper'ın ilk yönetmenliği, zihinlerde önemli bir soru işaretiydi.
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Lakin, şu günlerde Bradley Cooper için her şey harika gidiyor. ABD'de 5 Ekim'de gösterime girecek “Bir Yıldız Doğuyor”, eleştirmenler ve festival seyircisinden aldığı büyük destekle aşağı yukarı bütün tahmincilerin listesinde ön sıralarda yer alıyor. Oyunculuk dallarında çok şans verilen film, kariyeri düşüşe geçen usta bir müzisyenle (Cooper) el verip başarıya ulaştırdığı genç bir şarkıcı (Lady Gaga) arasındaki inişli çıkışlı ilişkiyi anlatıyor. Film Türkiye'de 19 Ekim'de gösterime girecek.
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4 - The Favourite
“Köpek Dişi”, “The Lobster” ve “Kutsal Geyiğin Ölümü” gibi filmleriyle tanıdığımız Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni uluslararası projesi “The Favourite”, Venedik ve Telluride'de gerçekleşen film festivallerinde özellikle eleştirmenler arasında büyük sükse yaptı. Lanthimos hayranları için şaşırtıcı olan, sadece bir dönem filmi olması ve İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir hikâye anlatması değil. Lanthimos'un bu kez senaryoda imzasının olmaması... Senaryosunu Deborah Davis ve Tony McNamara'nın yazdığı film, 18. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor.
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Kraliçe Anne (Olivia Colman) tahtta otursa da ülke işleriyle yakın arkadaşı Lady Sarah (Rachel Weisz) ilgileniyor. Öykü, yeni hizmetçi Abigail'in (Emma Stone) gelişiyle şekilleniyor... Özellikle üç kadın oyuncusunun performansıyla öne çıkan film, Oscar'ın güçlü adaylarından biri olarak görülüyor... ABD'de 23 Kasım'da gösterime girecek filmin Türkiye'de ne zaman gösterileceği belli değil.
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5- Ay'da İlk İnsan (First Man)
Venedik Film Festivali'nde 29 Ağustos'ta gerçekleşen dünya prömiyerinden önce 2019 Oscar'larının en güçlü adaylarından biriydi. Hâlâ da öyle... Kuşkusuz filmi beğenmeyenler de var. Üstelik ABD'de Ay'da Amerikan bayrağının gösterilmemesi nedeniyle tartışmalar da yarattı. Dolayısıyla, “First Man”in Oscar şansının düştüğünü söyleyenlerin sayısı az değil ama kimileri “First Man”in adaylığına kesin gözle bakıyor...
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“La La Land” ile tanıdığımız Damien Chazelle'in bu kez sadece yönetmenlik yaptığı film, Ay'a ayak basan ilk insan olarak tanınan Neil Armstrong'un Ay yolculuğunu, öncesi ve sonrasıyla ele alıyor. Film, ABD'de 12 Ekim'de, Türkiye'de ise 19 Ekim'de gösterime girecek.
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6- If Beale Street Could Talk
James Baldwin'in 1974 tarihli, aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, haksız yere suçlanan kocasının adını temize çıkarmak için çaba gösteren hamile bir kadının öyküsünü anlatıyor. 2017'de en iyi film Oscarı'nı kazanan “Ay Işığı”yla (Moonlight) tanıdığımız Barry Jenkins'in yönettiği film, dünya prömiyerini 9 Eylül'de Toronto Film Festivali'nde yaptı.
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Daha önce de adı adaylar arasında geçiyordu ama prömiyerin ardından Oscar şansını daha da artırmış görünüyor. Senaryoyu da yazan Jenkins, “Ay Işığı”nın altında ezilmeyecek bir film yaparak yönetmenlik kariyerinde önemli bir adım daha attı. ABD'de 30 Kasım'da gösterime girecek filmin Türkiye'deki vizyon tarihi belli değil.
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7- Black Panther
ABD dahil birçok ülkede geçtiğimiz şubat ayında gösterime giren film, sadece gişelerde gösterdiği başarıyla değil, eleştirmenlerden gördüğü ilgiyle de öne çıktı... Dolayısıyla, “Her şeyiyle çok iyi film. Neden Oscar adayı olmasın?” sorusu çok uzun süredir gündemde...
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Akademi'nin en iyi popüler film Oscar'ını gündemine aldığı günlerde tartışmaları ateşleyen film de “Black Panther”di. Hatta kimileri, “Black Panther”in en iyi film kategorisinde yarışması gerektiğini söyleyerek popüler film ödülüne karşı çıktı... Sonuç olarak “Black Panther” en güçlü adaylardan biri ama Venedik, Telluride ve Toronto'da gösterime giren iddialı filmler nedeniyle şu sıralar biraz gözden düştüğü söylenebilir.
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8- Dul Kadınlar (Widows)
“12 Yıllık Esaret”in yönetmeni Steve McQuenn ve başroldeki Viola Davis'in isimleri insana hemen Oscar'ı hatırlatıyor... “Dul Kadınlar” birçok tahmincinin ilkbahar aylarında açıkladığı listelerde yer alıyordu. 9 Eylül'de Toronto Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinin ardından listelerdeki yerini sağlamlaştırdı.
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1983 tarihli aynı adlı bir TV dizisinden sinemaya uyarlanan bu suç gerilimi, günümüz Chicago'sunda geçiyor. Film, bir soygun sırasında öldürülen eşlerinin ardından hayatlarını kontrolünü ellerine almaya çalışan dört kadının öyküsünü anlatıyor. Başrollerde Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo ve Colin Farrell var. Film ABD ve Türkiye'de 16 Kasım'da gösterime girecek.
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9- Can You Ever Forgive Me?
Lee Israel, 1960'lar ve 1980'ler arasında ünlü bir biyografi yazarıydı. Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder gibi kadınlar üzerine ilgi gören kitaplar yazmıştı. Ama bir noktadan sonra okurlar tarafından demode olarak görüldü ve kitaplarını yayınlatamaz hale geldi.
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Mali durumu giderek kötüye giden Lee Israel, kendine çok farklı bir geçim yolu buldu... Israel'in aynı adlı hatıra kitabından sinemaya uyarlanan filmin yönetmeni “The Diary of a Teenage Girl” (2015) ile tanınan Marielle Heller. Lee Israel rolünde oynayan Melissa McCarthy'ye Richard E. Grant eşlik ediyor. Dünya prömiyerini Telluride'de yapan film, olumlu tepkiler aldı. ABD'de 19 Ekim'de gösterime girecek. Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmadı.
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10- Boy Erased
Sinemaya oyuncu olarak başlayan Joel Edgerton, takip edilmesi gereken bir yönetmen olduğunu “The Gift” (2015) ile göstermişti... Edgerton'ın, Garrard Conley'in hatıralarını yazdığı kitabından sinemaya uyarladığı “Boy Erased”, Telluride Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinin ardından bazı kategorilerde Oscar adayları arasına girebileceğini gösterdi.
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Çok iddialı olmamasına rağmen “en iyi film” de bunlardan biri... Film, Baptist bir rahip olan babası tarafından Kilise destekli bir terapi programına katılmak zorunda bırakılan bir genci konu alıyor. Toronto Film Festivali'nde de gösterilen film, başroldeki Lucas Hedges'in performansıyla dikkat çekiyor. “Manchester by the Sea” ve “Üç Billboard”la dikkat çeken Hedges'in yanı sıra filmde Nicole Kidman, Russell Crowe ve Xavier Dolan gibi isimler de oynuyor. Film ABD'de 2 Kasım'da, Türkiye'de ise 22 Mart 2019'da gösterime girecek.
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11- Backseat (Vice)
2015'te “The Big Short” ile sağlam bir işe imza atan Adam McKay'in yazıp yönettiği “Backseat”in adı bazı kaynaklarda, örneğin imdb'de “Vice” olarak geçiyor. Henüz hiçbir yerde gösterilmemesine rağmen, kadrosu ve konusu nedeniyle birçok kişinin Oscar yarışında şanslı gördüğü bir yapım... Film, ABD tarihinin en güçlü Başkan Yardımcısı olarak anılan Dick Cheney'nin politik arenadaki yükselişine odaklanıyor. Filmin mükemmel bir oyuncu kadrosu var. Cheney'yi Christian Bale, Lynne Cheney'yi Amy Adams, Donald Rumsfeld'i Steve Carell, George W. Bush'u Sam Rockwell canlandırıyor. Film, ABD'de 14 Aralık'ta gösterime girecek.
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12- Yangın Yeri (Wildlife)
Prömiyerini 20 Ocak'ta Sundance Film Festivali'nde gerçekleştiren filme Oscar şansı verenlerin sayısı fazla değil. Tahmin listesine alanlar da zaten adını “sürpriz” kategorisinde anıyor. Kesin olan tek şey, filmin özellikle eleştirmenler tarafından çok beğenildiği...
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Son yıllarda Akademi ile eleştirmen görüşlerinin giderek yakınlaştığını düşünenler “Wildlife”ın az da olsa şansının olabileceğini düşünüyor. Richard Ford'un 1990 yılında yayımlanan bir romanından, oyuncu olarak tanıdığımız Paul Dano ve Zoe Kazan tarafından sinemaya uyarlanan film, bir gencin anne babasının boşanma sürecinde ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Paul Dano'nun yönetmenliği ilk kez denediği filmde Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould ve Bill Camp oynuyor. Film Türkiye'de 8 Şubat 2019'da gösterime girecek.
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13- Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman)
Bazı filmlerin adı nerdeyse çekimleri başlamadan önce Oscar adayları arasında anılır ama adaylıktaki gerçek iddiası, kuşkusuz ilk gösterimlerin ardından belli olur. ABD'de 10 Ağustos'ta vizyona giren “Karanlıkla Karşı Karşıya”, kendisinden çok şey bekleyenleri yanıltmadı ve yılın en iyi filmlerinden biri olacağını gösterdi...
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Gerçekten yaşanmış tarihi bir olayı anlatması, ABD'nin kapanmayan yaralarını ele alması ve getirdiği ırk ayrımcılığı eleştirisiyle sosyal konulardan hoşlanan Akademi üyelerinin ilgisini çekeceği kesin. Tahmincilerin listesindeki yerini hiç kaybetmiyor. Hatta şimdiden en iyi film ilan eden bile var... Spike Lee'nin yönettiği film, şiddet yanlısı ırkçı örgüt Ku Klux Klan'a sızmayı başaran bir polisin öyküsünü anlatıyor. Film Türkiye'de 28 Eylül'de gösterime girecek.
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14- 22 July
Adı Oscar'la anılan bir başta Netflix filmi daha... 5 Eylül'de Venedik'te, 8 Eylül'de Toronto'da festival seyircisi önüne çıkan “22 July”, seyircilerden ziyade eleştirmenlerin ilgisini çekti... Şansı çok yüksek görülmese de, ele aldığı konunun önemi nedeniyle birçok tahmincinin listesinde görmek mümkün.
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Film, 22 Temmuz 2011 yılında sağ görüşlü terörist Anders Behring Breivik'in yaptığı katliamları konu alıyor. Yönetmen Paul Greengrass'ın Asne Seierstad'ın kitabından sinemaya uyarladığı “22 July”, 10 Ekim'den itibaren Netflix'de izlenebilir.
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15- Soğuk Savaş (Zimna wojna - Cold War)
2015'te Polonya'ya yabancı dilde en iyi film Oscarı'nı kazandıran “Ida”nın yönetmeni Pawel Pawlikowski'nin yeni filmi “Cold War”, ilk olarak Cannes Film Festivali'nde görücüye çıkmış ve Pawlikowski'ye en iyi yönetmen ödülünü getirmişti.
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Festival turunu hâlâ sürdüren, Telluride ve Toronto film festivallerinde Amerikalı ve İngiliz eleştirmenlerin hayranlığını kazanan “Cold War”, 1950'li yıllarda Polonya, Berlin, Yugoslavya ve Paris'te geçen bir aşk öyküsü anlatıyor. Polonyalı oyuncularla Avrupa'da çekilmesi ve yabancı dilde bir film olması itibarıyla Oscar aday olması ihtimali gerçekten zayıf ama “Neden olmasın?” diyenler de var. Film, ABD ve Türkiye'de 21 Aralık'ta gösterime girecek.
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