19 | 31

9- Can You Ever Forgive Me?

Lee Israel, 1960'lar ve 1980'ler arasında ünlü bir biyografi yazarıydı. Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder gibi kadınlar üzerine ilgi gören kitaplar yazmıştı. Ama bir noktadan sonra okurlar tarafından demode olarak görüldü ve kitaplarını yayınlatamaz hale geldi.