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4 - The Favourite

“Köpek Dişi”, “The Lobster” ve “Kutsal Geyiğin Ölümü” gibi filmleriyle tanıdığımız Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni uluslararası projesi “The Favourite”, Venedik ve Telluride'de gerçekleşen film festivallerinde özellikle eleştirmenler arasında büyük sükse yaptı. Lanthimos hayranları için şaşırtıcı olan, sadece bir dönem filmi olması ve İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir hikâye anlatması değil. Lanthimos'un bu kez senaryoda imzasının olmaması... Senaryosunu Deborah Davis ve Tony McNamara'nın yazdığı film, 18. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor.