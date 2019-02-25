Oscar olarak bilinen 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 30 yıldır ilk kez resmi sunucusuz düzenlenen töreninde mutlu sona eren yapım Green Book oldu.

Peter Farrelly'nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Viggo Mortensen ile Mahershala Ali'nin paylaştığı Green Book, En İyi Film Oscarı'na layık görüldü.

En İyi Film Oscarı Green Book'a gidince sosyal medya çalkalandı. Eliza Ward isimli bir kullanıcı, En İyi Film Oscarı açıklanırken bulunduğu salonda töreni izleyenlerin tepkisini kaydetti. O sırada izleyicilerden biri sandalyesinden düştü.

Bu arada 'En İyi Film' ödülünü alan Green Book adlı yapım, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Özgün Senaryo' ödüllerini de kucakladı.

2017'de 'Moonlight' filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü alan Mahershala Ali, bu yıl da Green Book filmindeki Don Shirley rolü ile aynı dalda ikinci Oscar'ını almış oldu.