2004 yapımı Truva filminde Brad Pitt ve Eric Bana destansı düelloları için dublör kullanmadı. Bunun yerine ikili bir anlaşma yaptı ve her hafif darbe için 50 ve her saert darbe için 100 dolar ödeyecekelerdi. Brad Pitt, Eric Bana’ya 750 dolar öedi ve Bana, Pitt’e hiçbir şey ödemedi.