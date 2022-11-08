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En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları!

Sinema sektöründe adını duyurmayı başarmış filmlerin arka planlarında yaşanan detaylar oldukça şaşırtıcı. Ünlü oyuncuların performanslarını sergilerken veya sergilemeden önce gösterdikleri davranışlar filmler kadar etkileyici.

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  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    2009 yapımı olan Inglorious Basterds filminde yangın sahnesinde dağılan sinema salonunun alevleri tahmin edildiğinden daha büyük bir yangın çıkarmıştır.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    Intersellar'ın ünlü mısır tarlası sahnesi için sahte tarla kullanmak istemeyen Christoper Nolan, bir mısır tarlası satın alarak hem filmin sahnesini çekmiş hem de tarlanın mısır üretimini sürdürmeye devam etmiştir.    

  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    1990 yapımı Goodfellas filminde Robert De Niro sahte paranın eline verdiği hissi sevmediği için gerçek para kullanmak istemiştir.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    Dövüş Kulübü (Fight Club) Filmin başrol oyuncuları Brad Pitt ve Edward Norton sabun yapmayı gerçekten öğrendiler.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    John Wick 2 Filmin başrol oyuncusu Keanu Reeves, dövüş sahnelerinin yüzde 95’inde kendi oynamıştır. Rolüne üç ay hazırlanan oyuncu, Judo, Brezilya Jiujitsusu, nişancılık ve sürücülük eğitimi aldı.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring) Film ekibi, çekimlerin yapılacağı uzak yerlere helikopterle gitmek zorundadır. Ancak Sean Bean (Boromir) uçmaktan korkuyordu, ancak mecbur kalkdığında helikoptere biniyordu.

    Karlı dağlardaki sahneleri çekmek için her sabah iki saat dağı tırmanıp Boromir kostümüyle dağın tepesindeki sete gidiyordu. Ekibin kalanı ise helikopterden onu izliyordu.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    Titanik (Titanic) Filmde Leonardo DiCaprio’nun önünde çıplak kalacağı bir sahne olduğunu öğrenen Kate Winslet, havayı yumuşatmak için DiCaprio ile ilk karşılaştıklarında anlık olarak vücudunu göstermiştir.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    Zincirsiz (Django Unchained) Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı Calvin Candie karakteri, filmde elini sert şekilde yemek masasına vurur. Bu sahnede DiCaprio, eline batan cam parçasına ve elinin kanamasına rağmen rolüne devam etmiştir. Yönetmen Quentin Tarantino, oyuncusunun bu hareketinden son derece etkilenmiştir. Sahnenin çekimi bittiğinde tüm ekip DiCaprio’yu çılgınca alkışladığı söyleniyor.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    Baba (The Godfather) Filmde Marlon Brando’nun elinde kedi tuttuğu açılış sahnesi senaryoda bulunmuyordu. Kedi, yönetmen Coppola’nın Paramount’ta partide bulduğu bir sokak kedisiydi.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    Her Şeyin Teorisi (The Theory of Everything) Mart ayında hayatını kaybeden İngiliz fizikçi Stephen Hawking, yönetmen James Marsh’tan kendi hayatını anlatan filme dair tasviri içeren mail’i aldıktan sonra film yapımcılarına Şeref Madalyası’nı ve imzalı tezini kullanmalarına izin vermiştir.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club) düşük bütçeyle çekilen filminde makyaj için bütçe sadece 250 dolardı. Ancak film, 2014 yılında En İyi Saç ve Makyaj tasarımı Oscar’ını kazandı.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) Chris Pratt, Star-Lord kostümünü setten çaldı ve hastanede yatan hasta çocukları o kostümle ziyaret etti.
  • En iyi filmlerin kamera arkasında yaşanan şaşırtıcı detayları! Truva, Zincirsiz, John Wick, Dövüş Kulübü

    2004 yapımı Truva filminde Brad Pitt ve Eric Bana destansı düelloları için dublör kullanmadı. Bunun yerine ikili bir anlaşma yaptı ve her hafif darbe için 50 ve her saert darbe için 100 dolar ödeyecekelerdi. Brad Pitt, Eric Bana’ya 750 dolar öedi ve Bana, Pitt’e hiçbir şey ödemedi.

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