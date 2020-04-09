En iyi kısa filmler belli oluyor

74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu 16. Akbank Kısa Film Festivali'nin yarışma sonuçları, 14 Nisan saat 19'da Ceyda Düvenci'nin sunumuyla açıklanacak. Akbank Sanat Instagram kanalının ev sahipliği yapacağı canlı yayında; heyecanla beklenen Ulusal Yarışma Kategorisi, Uluslararası Yarışma Kategorisi ve Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışma Bölümü'nün kazananları açıklanacak.
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