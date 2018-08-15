Fenerbahçe taraftarı, çok inanmasa da galibiyet bekliyordu. Sahaya çıkan 11 herkesi şaşırtan bir kadroydu. Alper ve Valbuena’nın ileri de oynaması, Soldado’nun olmaması akla golü kim atacak sorusunu getiriyordu. İlk yarıda rakip kale önüne gitmekte zorlanan Sarı-Lacivertiler, hayal kırıklığı yarattı. Büyük umutlar beklenen Giuliano ve Valbueana sahanın en kötüleriydi. Teknik direktör Cocu neden Giuliano’ya tahammül etti anlamak mümkün değil. Her iki oyuncu da verimsiz, etkisiz, yaratıcı olmayan üstelik çok top kaybı yapan ikili olarak dikkat çektiler. Üstelik, hızlı oynamak isteyen Fenerbahçe telaşa kapılınca tüm planlar alt üst oldu.

DEĞİŞİKLİKLERDE GEÇ KALINDI

Oyundan çıkana kadar Mehmet Topal görevini yapan bir oyuncuydu. Oyundan çıkmasını anlamakta zorlandım. İkinci yarıya Barış, Soldado değişikliğinin yanına belki Mehmet Ekici de eklenebilirdi. Hollandalı teknik adamın kadro seçimi ve değişiklikleri tartışılmalı… Bu zorlu maçın kaderini belirleyen Volkan oldu. Yediği gol yakışmadı. Basit bir goldü. Bir adım önde olsa topu çıkarabilirdi. Golün ardından yaşanan düşüş, Alper’in golü ile umutlandırdı. Şurası bir gerçek ki; “Fenerbahçe’de golü kim atacak?” ya da, “Bu takımın golcüsü kim?” soruları yanıt bekliyor. Yeni transfer Ayew hazır olmadığını gösterdi. 90 dakika sahada kalması da ilginçti.

GENÇLER BÜYÜK UMUT

Bir kez daha görüldü ki genç Eljif ve Barış büyük kazanım. Şut atan, mücadele eden ve çok koşan bu gençlerde ne kadar ısrar edilirse alınacak verim de artacaktır. Taraftarın gençlere gösterdiği büyük sevgi bir umudun göstergesiydi. Alınan sonuca rağmen seyircinin desteği gelecek adına büyük bir kazanımdı. Fenerbahçe, golcü dışında, orta sahaya yaratıcı bir oyuncu bulmak zorunda. 3 ciddi karşılaşma da bu sorun çok ciddi biçimde ortaya çıktı.

Benfica yenilmeyecek bir takım değil. Cocu’nun kadro seçiminde daha dikkatli olması gerekiyor. Forvette çoğalamayan, top kaybı yapan , oyunun kontrolünü ele geçiremeyen bir takım görüntüsü bir an önce giderilmeli.

Rakipler, Fenerbahçe baskısını hissetmeli. Bunu yapmak içinde taktiksel değişikler şart. Öncelikle kenar bindirmeleri ve yapılan ortalarda rakip alanda çok adamla bulunmalılar. Birlik, beraberlik havasını bozmamak için teknik kadronun ve futbolcuların hatalardan ders çıkarması gerekiyor. Her şeye rağmen Fenerbahçe, eksiklerini giderebilirse birkaç hafta sonra çok daha farklı bir oyun ortaya koyacak potansiyele sahip…

BENFİCA İLK MAÇTA İŞİ BİTİRMİŞTİ

Benfica, top oynamaktan çok oynatmamaya gelmişti. İlk maçtaki galibiyet Portekizli takımı için büyük avantajdı… Topu daha çok Fenerbahçe’ye bırakıp, kontra toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Karşılaşmayı istedikleri gibi yönlendirdiler. Fenerbahçeli oyuncuları sinirlendirip oyundan düşürdüler. İkinci yarı zaman kazanmak için her türlü taktiği yaptılar. Oyunu soğuttular. Attıkları gol de zaten onlara turun kapısını açmıştı.

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