Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kampın ilk gününden bugüne kadar gençler dahil bütün oyuncularının öz verili ve disiplinli bir şekilde çalışma yaptığını belirterek, "Bir anda her şeyin dört dörtlük beklemek hayal olur ama ilk günden bugüne kadar yapmaya çalıştıkları son derece öz verili ve disiplinli bir şekilde çalışma, yeteneklerini üst seviyede kullanma. Elbette bazı zorlanmalar ve sıkıntılar hissedecekler. Zaman zaman hata yapacaklar ama biz onların hatalarını düzeltmek için buradayız. Onları geleceğe daha güvenli hazırlama adına buradayız. En azından benim yanımdayken yapabilirler, sınırsız kredileri var. İnşallah bunu resmi müsabakalara taşıdığımız süre içerisinde hataları en az seviyeye indirmiş. Öz güven içerisinde, çıkarken rakibine saygı duyan ama maç bitiminde de rakibin saygı duyduğu bir Trabzonspor oluşturmaya gayret edeceğiz. Hem iyi çalışıyorlar hemde gayretliler"ifadelerini kullandı.

"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"



Mevcut kadroyla yaptıkları çalışmaların karşılığını alma adına umutlu olduklarını belirten Karaman, "Rekabet ortamında aramıza katılan arkadaşlar olacak ama biz mevcut kadromuzla yaptığımız çalışmaların karşılığını alma adına yaptığımız hazırlık maçında benzer fotoğrafları gördük. Daha fazla deneme var ama 3-4 tanesi bizi çok tatmin eden görüntülerdi. Bire bir kopyası gibiydi. Daha yolun başındayız. Onlarda yolun başında çalışacaklar ve gayret gösterecekler. Kendilerini aşmaya çalışacaklar. Hazırlık maçları kendilerini görme ve geliştirme müsabakalarıdır. Ben umutluyum. Güzel şeyler yaptılar ama eksikleri çok" dedi.

"TAKIM İÇERİSİNDE BİR HARMANLAMA YAPACAĞIZ"

Takım içerisinde bir harmanlama yapacaklarını belirten Karaman, "Eldeki mevcut oyuncularla beraber sadece stoper anlamında değil. Bazı oyuncuların yerlerini değiştirdik. Bir şeyler yaptık. Getirdiğimiz genç oyuncular var ve oynadıkları bölgeler var. Kim farklı bölgelerde en iyi verimi ortaya çıkartıyorsa o oyuncuları kullanmaya çalıştık. Çok yoğun bir antrenman temposundan çıktılar. Ona da bir çözüm bulmak durumundayız. Mutlaka takım içerisinden tercih yapacağız. Bir harmanlama yapacağız. Kazasız, belasız bir şekilde inşallah ülkeye dönmeye gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

TRANSFER MESAJI



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadrola dahil olması beklenen muhtemel transferlerle ilgili olarak ise şunları söyledi, "Zaman bizim zamanımız. Sonuçta biz yöneticilerden farklı düşünüp, farklı eylemler yapan biri değiliz. Onlar hangi sıkıntıyı, stresi yaşıyorlarsa bizde aynı sıkıntı ve stresi yaşıyoruz. Bizim burada hissettiğimizi, onların hissetmiyor diye bir şey söz konusu olmaz. Gerçekten çok zor ve hassas bir konu, geçmişte Trabzonspor'un yapmış olduğu maliyetli transferler söz konusu. Onun ağırlığı insana biraz zor geliyor. Canlı izlemiş olsanız. Bir kanıya varabilirsiniz ama bu vakitten sonra kasetten oyuncu izleyip almak çok ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. Çok hassas bakılıyor. Tabi ki zorlanıyoruz. Bizde istiyoruz burada arkadaşlarını desteklesin yardımcı olsun. Bir an önce aramıza katılan olsun diye ama aramıza katacağız diye de panik yapıp da uygun olmayan bir transferi kaldıramayabiliriz. Bize ağır gelir. İnşallah en kısa süre içerisinde aramıza yeni oyuncu katarlar" şeklinde konuştu.