SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Komik günaydın mesajları
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

En komik günaydın mesajları 2018! Sevgiliye, eşe ve dosta en komik günaydın mesajları gönderin!

Güneşin ilk ışıklarında sevgiliye, eşe ve dosta en komik ve eğlenceli günaydın mesajları bu sayfada. Hayırlı sabahlar, gününüz aydın olsun gibi bir çok kısa kelimeleri içinde barındıran sözlere buradan ulaşabilirsiniz. İşte 2018 yılına özel en komik ve eğlenceli resimli günaydın mesajları, sözleri...

02.11.2018 - 15:23 | Güncelleme:

En komik günaydın mesajları arıyorsanız doğru adrestesiniz. Hem resimli hem de kısa günaydın mesajlarını sizler için bu sayfada derledik. Sevgiliye, eşe ve dosta bu mesajları rahatlıkla gönderebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya adreslerinden de paylaşabilirsiniz. İşte 2018 yılına özel en güzel günaydın mesajları ve sözleri...

EN KOMİK GÜNAYDIN MESAJLARI 2018

Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. Günaydınlar…

Kurduğu alarma karşı verdiği amansız mücadeleyi bugün de kaybeden değerli insan: GÜNAYDIN…

Önceden uyanmış olup ta ayakta olanlara, bıktık artık senden bırak yakamı diyenlere, biricik kankalarıma arkadaşlarıma, beni seven ya da gıcık olup ta söyleyemeyen herkese günaydınlar olsun.

Adını dağlara yazdım toki oraya da konut yaptı neyse neyse günaydın.

 

İlahi ben ya… Sabah sabah nedir bu bendeki pozitif enerji… Bende anlayamadım. Kahkaha atasım var. Çatıya çıkasım var. Komşumun camına taş atasım var. Önce ağlayıp sonra gülesim var. Ya aslında benim sana günaydın diyesin var. Günaydın…

Günaydın arkadaşım, uyan artık sabah oldu, horlaya horlaya bir hal oldun yeter artık bizdeki de can…

Bugün sana sabah kahvaltısı gönderiyorum umut dolu bir omlet, 2 dilim öpücük, haşlanmış sevgi ve hasret çayı demledim kaç şekerli olsun?

Uyanda balığa gidelim diyemiyorum çünkü Balık sezonu kapandı, günaydın.

Günaydın dostum, yastık kafandaki bitlerden rahatsız oldu, uyan da rahat etsin!

Sevmek çay sevilmek şeker bizim gibi garibanlar çayı şekersiz içer, günaydın gariban dostum.

Aşık olamıyor musunuz? Sevgiliniz mi yok? Sabahları günaydın mesajları alamıyor musunuz? E ölün bi zahmet, ne diye yaşıyorsunuz lan?

Bugün de uyandığımda yatağıma kahvaltı gelmedi, telefonumda günaydın mesajları görmedim, tatilde ekşın olmadı, kısaca bu ne lan dünün aynısı…

Bende diyorum neden bana Günaydın Adam’ım iyi geceler herifim mesajları gelmiyor meğerse sevgilim yokmuş ya benim…

Millet uyudu uyandı, su içmeye, lavaboya kalktı, tekrar uyudu, uyandı ‘günaydın’ mesajları atmaya başladı, biz hala uyuyacağız, zoruma gidiyor.

Bugünlük “günaydın” mesajları tamamdır. Attığım tüm günaydın mesajları dönerse +7456 sevap points cepte. Kısa günün karı.

Günaydın arkadaşım, uyan artık sabah oldu, horlaya horlaya bir hal oldun yeter artık bizdeki de can.

2 bin liralık telefon alıyorsun 55 kuruşluk “günaydın aşkım” mesajı gelmiyor olacak iş değil ya.

Günaydın günaydın haydi kalk uyan gel katıl bize gir aramıza bir fırça bir macun her yemekten sonra.

Kalk artık yata yata yatağı çürüttün, garanti kapsamı dışında kalacak yatak kullanıcı hatası diye.

Bugün günlerden pazar, sakın değmesin sana nazar, sevdanla yanan bu garip, ilk mesajı sana yazar… Günaydın…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X