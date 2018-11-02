En komik günaydın mesajları arıyorsanız doğru adrestesiniz. Hem resimli hem de kısa günaydın mesajlarını sizler için bu sayfada derledik. Sevgiliye, eşe ve dosta bu mesajları rahatlıkla gönderebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya adreslerinden de paylaşabilirsiniz. İşte 2018 yılına özel en güzel günaydın mesajları ve sözleri...

EN KOMİK GÜNAYDIN MESAJLARI 2018

Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. Günaydınlar…

Kurduğu alarma karşı verdiği amansız mücadeleyi bugün de kaybeden değerli insan: GÜNAYDIN…

Önceden uyanmış olup ta ayakta olanlara, bıktık artık senden bırak yakamı diyenlere, biricik kankalarıma arkadaşlarıma, beni seven ya da gıcık olup ta söyleyemeyen herkese günaydınlar olsun.

Adını dağlara yazdım toki oraya da konut yaptı neyse neyse günaydın.

İlahi ben ya… Sabah sabah nedir bu bendeki pozitif enerji… Bende anlayamadım. Kahkaha atasım var. Çatıya çıkasım var. Komşumun camına taş atasım var. Önce ağlayıp sonra gülesim var. Ya aslında benim sana günaydın diyesin var. Günaydın…

Günaydın arkadaşım, uyan artık sabah oldu, horlaya horlaya bir hal oldun yeter artık bizdeki de can…

Bugün sana sabah kahvaltısı gönderiyorum umut dolu bir omlet, 2 dilim öpücük, haşlanmış sevgi ve hasret çayı demledim kaç şekerli olsun?

Uyanda balığa gidelim diyemiyorum çünkü Balık sezonu kapandı, günaydın.

Günaydın dostum, yastık kafandaki bitlerden rahatsız oldu, uyan da rahat etsin!

Sevmek çay sevilmek şeker bizim gibi garibanlar çayı şekersiz içer, günaydın gariban dostum.

Aşık olamıyor musunuz? Sevgiliniz mi yok? Sabahları günaydın mesajları alamıyor musunuz? E ölün bi zahmet, ne diye yaşıyorsunuz lan?

Bugün de uyandığımda yatağıma kahvaltı gelmedi, telefonumda günaydın mesajları görmedim, tatilde ekşın olmadı, kısaca bu ne lan dünün aynısı…

Bende diyorum neden bana Günaydın Adam’ım iyi geceler herifim mesajları gelmiyor meğerse sevgilim yokmuş ya benim…

Millet uyudu uyandı, su içmeye, lavaboya kalktı, tekrar uyudu, uyandı ‘günaydın’ mesajları atmaya başladı, biz hala uyuyacağız, zoruma gidiyor.

Bugünlük “günaydın” mesajları tamamdır. Attığım tüm günaydın mesajları dönerse +7456 sevap points cepte. Kısa günün karı.

Günaydın arkadaşım, uyan artık sabah oldu, horlaya horlaya bir hal oldun yeter artık bizdeki de can.

2 bin liralık telefon alıyorsun 55 kuruşluk “günaydın aşkım” mesajı gelmiyor olacak iş değil ya.

Günaydın günaydın haydi kalk uyan gel katıl bize gir aramıza bir fırça bir macun her yemekten sonra.

Kalk artık yata yata yatağı çürüttün, garanti kapsamı dışında kalacak yatak kullanıcı hatası diye.

Bugün günlerden pazar, sakın değmesin sana nazar, sevdanla yanan bu garip, ilk mesajı sana yazar… Günaydın…

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