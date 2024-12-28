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        Haberler Sağlık "En önemli salgın önleyici sistem el yıkama" | Sağlık Haberleri

        "En önemli salgın önleyici sistem el yıkama"

        Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Esma Eryılmaz Eren, salgınla mücadelede en önemli tedbirin el yıkamak olduğunu söyleyerek, "Bunu hayatımıza mutlaka oturtmamız lazım" önerisinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:49 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:51
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        Elleri yıkamak neden bu kadar önemli?
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        Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Esma Eryılmaz Eren; Birleşmiş Milletler tarafından korona virüs pandemisinin ardından ilan edilen 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

        Eren, "Yakın zamanda büyük bir pandemi yaşadık ve halen etkileri devam ediyor. Bu pandemi nedeniyle dünyada yaklaşık 7 milyon insan öldü. Bu salgına hazırlıksız yakalandık ve Birleşmiş Milletler bundan sonra muhtemel salgınlara karşı herkesin hazır olması hususunda bir gün belirledi ve 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü olarak ilan edildi. Salgın bir hastalığın belirli bir bölgede belirli bir zaman aralığında normalden daha fazla görülmesi olarak tanımlanır. Salgın bir bölgede ise epidemi, bütün dünyayı etkiliyorsa pandemi olarak tanımlanır" dedi.

        VİRAL ENFEKSİYONLARDA ARTIŞ

        Vatandaşlara uyarılarda bulunan Eren, "Sağlık yöneticileri bu salgınlara hazırlık yapmakla yükümlüler ama vatandaşlar da hazırlıklı olmalıdır. En önemli salgın önleyici sistem el yıkamadır. Bunu hayatımıza mutlaka oturtmamız lazım. Çünkü dışarı çıkıyoruz, birbirimizle ve ortak alanlarda temas ediyoruz. Aynı yerlere dokunuyoruz. Dışarıdan eve gelen herkesin mutlaka ellerini yıkaması gerekiyor. En önemli salgın önleyici önlemimiz budur. Kış ayındayız ve viral enfeksiyonlarda artış görüyoruz. Toplu alanlarda maske takmayı unutmamak gerekiyor. Her kış olduğu gibi yine influenza ve bazı zatürreler artış göstermektedir. Bunlar her yıl yapmamız gereken önlemler. Risk grubunda önerilere yönelik aşıların tamamlanması, çocukluk çağı aşılarının tamamlanması önümüzdeki süreçte koruyucu olacaktır" ifadelerini kullandı.

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