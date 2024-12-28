"En önemli salgın önleyici sistem el yıkama"

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Esma Eryılmaz Eren; Birleşmiş Milletler tarafından korona virüs pandemisinin ardından ilan edilen 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Eren, "Yakın zamanda büyük bir pandemi yaşadık ve halen etkileri devam ediyor. Bu pandemi nedeniyle dünyada yaklaşık 7 milyon insan öldü. Bu salgına hazırlıksız yakalandık ve Birleşmiş Milletler bundan sonra muhtemel salgınlara karşı herkesin hazır olması hususunda bir gün belirledi ve 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü olarak ilan edildi. Salgın bir hastalığın belirli bir bölgede belirli bir zaman aralığında normalden daha fazla görülmesi olarak tanımlanır. Salgın bir bölgede ise epidemi, bütün dünyayı etkiliyorsa pandemi olarak tanımlanır" dedi.