Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'yi yeni transferler Caner Erkin ve Gökhan Gönül ayakta tuttu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünde Caner'in asistinde Gökhan golü bulmuştu. Bu sezon ise ligin ilk haftasında Rizespor ile oynanan maçta 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler Caner Erkin'in asisti ve Gökhan Gönül'ün golüyle maça eşitliği getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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