En uzun geri dönüş süresi Ümraniye'de

Endeksa’nın güncel verilerine göre; Göztepe’de ortalama 140 metrekare olan satılık konutların ortalama fiyatı 1.038.520 TL. Ortalama satış birim fiyatının 7.418 TL olduğu konutların geri dönüş süresi 33 yıl. Göztepe’de kiralık konutlar ise ortalama 135 metrekare ve ortalama kira bedeli 2.757 TL.

ATAŞEHİR’DE ORTALAMA GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 26 YIL

Ataşehir genelinde, satılık konutlar ortalama 115 metrekare, ortalama satış fiyatı 521.180 TL. Ortalama satış metrekare fiyatının 4.532 TL olduğu Ataşehir’deki satılık konutların geri dönüş süresi 26 yıl. Ataşehir’de, kiralık konutlar ortalama 95 metrekare, ortalama kira bedeli ise 1.525 TL.

ÜMRANİYE’DE GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 23 İLA 43 YIL ARASINDA

Ümraniye Yenişehir Mahallesi’nde de, satılık konutlar ortalama 135 metrekare, ortalama satış fiyatı ise 562 bin 5 TL. Ortalama metrekare satış fiyatının 4 bin 163 TL olduğu konutların geri dönüş süresi 26 yıl. Yenişehir’de, kiralık konutlar ortalama 120 metrekare, ortalama kira bedeli ise 1.758 TL.

Ümraniye Atakent’te de, satılık konutlar ortalama 118 metrekare, ortalama konut satış fiyatı 418 bin 428 TL. Ortalama metrekare satış fiyatının 3 bin 546 TL olduğu konutların geri dönüş süresi 27 yıl. Atakent’te, kiralık konutlar ortalama 115 metrekare, ortalama kira bedeli ise 1.355 TL.

Ümraniye Yamanevler Mahallesi’nde satılık konutlar ortalama ortalama 85 metrekare, ortalama satış fiyatı 340 bin 765 TL. Ortalama 4 bin 9 TL birim fiyatı olan konutların geri dönüş süresi de 26 yıl. Yamanevler’de kiralık konutlar ortalama 90 metrekare, ortalama kira bedeli ise bin 244 TL.

Ümraniye Kazımkarabekir Mahallesi’nde de, satılık konutlar ortalama 90 metrekare, ortalama satış fiyatı 376 bin 740 TL. Ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 186 TL olan konutların geri dönüş süresi 43 yıl. Bölgede kiralık konutlar ortalama 102 metrekare ve ortalama kira bedeli de 900 TL.

2022 yılında açılması planlanan ve 11 istasyonun bulunacağı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu, Göztepe İstasyonu’nda Marmaray ile bağlanacak. Metro ayrıca, Yenisahra İstasyonu’nda Kadıköy-Kartal Metrosu ile Çarşı İstasyonu’nda da Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile entegre olacak.