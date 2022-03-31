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Haberler İş-Yaşam En yüksek yeterlilik derecesi fındıkta
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TÜİK, 2020-2021 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı

Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde 2020-2021 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 97,4 olarak belirlendi. Türkiye'nin bu dönemde toplam tahıl ürünlerinde yurt içi üretiminin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 97,4 oldu. Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 552,9 ile fındıkta gerçekleşti. Sebzelerde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 110,9 olarak kayıtlara geçti

En yüksek yeterlilik derecesi fındıkta
AA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020-2021 dönemine ilişkin "bitkisel ürün denge tabloları"nı açıkladı.

Buna göre, toplam tahıl ürünlerinde yeterlilik derecesi söz konusu dönemde yüzde 97,4 oldu. Bu ürün grubunda en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 102,3, (durum buğdayında yüzde 259, diğer buğdayda yüzde 89,2), yem sanayisinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yüzde 97,1, mısırın yüzde 84,9, soyanın yeterlilik derecesi yüzde 5,4 olarak kayıtlara geçti.

Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 552,9 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı yerli üretimden karşılanırken, bu üründe yeterlilik derecesi yüzde 94,1 olarak belirlendi.

Toplam sebze ürünlerinde, yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 110,9 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 123,6 ile taze bezelyede olurken, havuçta yüzde 119,6, domateste ise yüzde 117 olarak gerçekleşti.

Fındık dışında sert kabuklular grubunda yer alan ve yeterlilik tespit edilen diğer ürünler yüzde 111,9 ile Antep fıstığı ve yüzde 111 ile kestane oldu.

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller grubundaki greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 329,8'i bulurken, bu oran mandalinada yüzde 224,3, limonda yüzde 220,4 ve portakalda yüzde 143,8 olarak hesaplandı.

KURU BAKLAGİLLER

Kuru baklagillerden yeterlilik derecesi en yüksek ürünün yüzde 122,3 ile nohut olduğu belirlendi. Yeşil mercimeğin yeterlilik derecesi yüzde 58,7 olarak kaydedildi.

Yağlı tohumlar ürün grubundan kolzada yeterlilik derecesi yüzde 111,2, pamukta yüzde 103,7 ve ayçiçeğinde yüzde 62,5 düzeyinde hesaplandı.

Şekerin yeterlilik derecesi ise yüzde 120 olarak gerçekleşti.

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