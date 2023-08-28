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        Haberler Ekonomi Emlak Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt: BDDK'nın düzenlemesiyle öncelik barınma ihtiyacını karşılamaya veriliyor - Emlak Haberleri

        Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt: BDDK'nın düzenlemesiyle öncelik barınma ihtiyacını karşılamaya veriliyor

        Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, BDDK'nın ikinci ev alımında kredi oranını düşürme kararıyla ilgili, "Bu yeni düzenlemeyi barınma ihtiyacını karşılamak ve fiyat artışının önüne geçmek adına önemli bir adım olarak görüyorum. Düzenleme ile yatırım amaçlı konut alımı cazip olmaktan çıkarılıyor ve öncelik barınma ihtiyacını karşılamaya veriliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 11:39 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:39
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        "BDDK'nın düzenlemesi barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik"
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        Gayrimenkul fiyatlarındaki bu artış tartışılırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan finansal istikrarın güçlendirilmesi ve barınma ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak yeni düzenleme geldi. BDDK’nın yeni düzenlemesiyle ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak.

        Karar kapsamında; ikinci tapulu evini sıfır konut olarak alacak olanlar 5 milyon liraya kadar olan konutların yüzde 22,5’i kadar kredi kullanabilecek. 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için ise bu oran yüzde 20 olacak.

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        İkinci ev alımında ikinci el konut almak isteyenler için de kredi oranları düşürüldü. Karara göre, 1 milyon liranın altındaki ikinci el konutların yüzde 22,5’ine kadar; 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutların ise yüzde 17,5’ine kredi alınabilecek.

        Kararı değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Gayrimenkul fiyatlarındaki artışı uzun süredir tartışıyoruz. Artışın temel sebepleri arz yetersizliği ve artan inşaat maliyetleri olarak öne çıkıyor. Buna ilave olarak geçtiğimiz yıl faizlerin düşük olması sebebiyle vatandaşlar gayrimenkulü önemli ve güvenli bir yatırım aracı olarak tercih ettiler. Bu da fiyatların daha fazla yükselmesine sebep oldu. Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde yıllık değer artışı yüzde 109 seviyesinde, bu oran İstanbul’da yüzde 91, Ankara’da yüzde 123, İzmir’de ise yüzde 111 seviyesinde gerçekleşti. Bu yeni düzenlemeyi barınma ihtiyacını karşılamak ve fiyat artışının önüne geçmek adına önemli bir adım olarak görüyorum. Düzenleme ile yatırım amaçlı konut alımı cazip olmaktan çıkarılıyor ve öncelik barınma ihtiyacını karşılamaya veriliyor” dedi.

        YILLIK ARTIŞ YÜZDE 109

        Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 109 seviyesinde gerçekleşti. BDDK’nın yeni düzenlemesi ile barınma ihtiyacını karşılamak ve son yıllardaki bu yüksek fiyat artışının önüne geçmek hedefleniyor.

        Gayrimenkul fiyatlarındaki artış bir süredir sektörün en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Endeksa’nın verilerine göre; Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 109 seviyesinde, ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 706 TL, ortalama konut fiyatı ise 2 milyon 691 bin 780 TL.

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