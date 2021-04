Ender Arslan: En iyisini yapmak için çaba gösterdim

DHA

ING Basketbol Süper Ligi´nde sezonun son haftasında oynanan Frutti Extra Bursaspor - OGM Ormanspor mücadelesinde, kariyerindeki son maça çıkan Ender Arslan aktif basketbol kariyerine veda etti.

Uzun yıllar Türk basketboluna hizmet veren, milli forma altında da pek çok başarıda imzası bulunan deneyimli oyuncunun 10 numaralı forması, Bursa ekibinin antrenmanlarını gerçekleştirdiği Barış Spor Salonu ve maçlarını oynadığı Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´na asıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin tarafından takım kaptanı Arslan´a plaket verilirken, bugüne kadar hizmetleri için teşekkür edildi. Genel Menajer Nedim Yücel de takımın imzalı formasını hediye etti. Duygu anlar yaşayan Ender Arslan ve teknik heyet göz yaşlarına hakim olamadı. Teknik heyet, oyuncular ve yöneticiler tarafından ayakta alkışlanan Arslan, kendisine yönelik sevgi gösterilerine teşekkür etti.

"ÇOK ŞANSLIYIM Kİ GÜZEL ŞEYLER YAŞADIM"

Aktif basketbol kariyerinin noktalamasının ardından Demirören Haber Ajansı´na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Ender Arslan, bundan sonraki süreçte de basketbolun içerisinde yer almayı hedeflediğini ve yoluna antrenör olarak devam etmek istediğini kaydetti.

Kendisi için duygusal anlamda zor bir gün olduğunu belirten Arslan, "Kulübüme bir kez daha teşekkür ediyorum, formamı salonlara asarak beni onore ettiler. Bursaspor´a gelmek ile, bir kez daha ne kadar isabetli bir karar verdiğimi görmüş oldum. Gerçekten, bana büyük değer verdiler. Galibiyet ile kariyerimi noktalamak da çok güzel oldu. Uzun bir kariyerdi, çok şanslıyım ki güzel şeyler yaşadım" diye konuştu.

"HER ZAMAN İÇİN İŞİME ODAKLANDIM"

Bundan sonraki kariyerine ilişkin de konuşan Arslan, önce harika bir tatil planının bulunduğunu, daha sonrasında ise antrenörlük yapmak istediğini dile getirdi.

Kariyerinde gerek kulüpler, gerekse milli takımlar düzeyinde birçok başarısı bulunan Arslan, elde ettiği bu başarılarda çok çalışmasının etkili olduğunu vurguladı. Arslan, "Her zaman hedefime kilitlendim. Çok şükür ki, kariyerime çok üst seviyedeki bir takımda başladım. Orada yer edinmeye çalıştım, sonrasında hep orada kalmaya çalıştım. Her zaman işimi ciddi yaptım, çok çalıştım. Ailemin çok destekleri oldu. Her zaman için işime odaklandım ve en doğru şekilde yapmaya çaba gösterdim. Dün son idmanıma, bugün son maçıma kadar disiplinli bir şekilde işimi ciddiye aldım. Bu da güzel bir kariyer olarak geri döndü" diye konuştu.

"BURASI KULÜPTEN ÖTE AİLE GİBİ"

Aktif basketbol kariyerine Frutti Extra Bursaspor formasıyla veda eden Arslan, bu kararına ilişkin de şunları söyledi;

"Çok doğru bir karar vermişim. Bunu zaten 2 yıldır görüyordum ama bugün bir kez daha gördüm. İyi ki bu kulübe gelmişim, çok güzel insanlarla tanıştım. Bir kulüpten öte, aile gibi burası. Taraftarımızla geçen sene harika atmosferler yaşadık, bu sene nasip olmadı ama şunu söyleyebilirim ki Bursaspor´un önü açık. Çok güzel bir vizyon ile geliyor. İnşallah bundan sonraki yıllar bundan çok daha başarılı geçecek. Kendime adıma kulübün, Süper Lig´deki ilk sezonunda kaptanlık yapmak çok güzel bir duygu. O emekleme adımlarını bizim olduğumuz yıllarla atmış oldu, bundan sonra daha büyük hedeflere koşacaktır."