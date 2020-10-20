Endonezya, ABD’nin

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Tempo gazetesinin haberinde, Amerikalı yetkililerin, temmuz ve ağustos aylarında Endonezya Savunma ve Dışişleri Bakanlığına ilettiği P-8 Poseidon tipi askeri casus uçaklarının ülkeye iniş ve yakıt ikmali talebinin kabul görmediği belirtildi.

Haberde, Cakarta yönetiminin, Çin-ABD gerginliğinin arttığı bir dönemde bu talebe sıcak bakmadığı, tarafsız bir dış politikaya ''sadık kalmayı'' benimsediği ve bu kapsamda Devlet Başkanı Joko Widodo’nun söz konusu isteği geri çevirdiği kaydedildi.

ABD ordusuna ait P-8 uçaklarının, tartışmalı Güney Çin Denizi’nde Çin’in askeri faaliyetlerini gözetlemede önemli rol oynadığı vurgulanan haberde, ayrıca ABD'nin talebinin reddedilmesine ilişkin her iki ülkenin ilgili makamlarının cevap vermekten kaçındığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Endonezya, Çin'e ait balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik ekiplerinin, Natuna sularında ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni ihlal etmesi üzerine Pekin yönetimiyle de sorunlar yaşıyor.

- Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.