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Endonezya: Biden yönetiminin, İsrail-Filistin sorununa önemli katkılar sağlamasını umuyoruz

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde, İsrail-Filistin sorununun çözümüne önemli katkılar sağlanmasını umut ettiklerini söyledi.

Endonezya: Biden yönetiminin, İsrail-Filistin sorununa önemli katkılar sağlamasını umuyoruz
AA

Bakan Marsudi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Brunei'nin ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı ve yeni ABD yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel barış ve istikrarın sürdürülmesinde ASEAN-ABD ilişkilerinin önemine değinen Marsudi, ABD yönetiminin dünya sorunlarına karşı adil ve kapsayıcı şekilde çok taraflılık yürütmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Tüm ülkelerin daha iyi bir dünya ve sorunların çözümü için iş birliği ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Marsudi, "Endonezya, göreve yeni başlayan Joe Biden yönetimindeki ABD'nin, iki devletli çözüm de dahil olmak üzere İsrail-Filistin sorununun çözümüne önemli katkılar sağlamasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Marsudi, Afganistan'daki kalkınma ve barış sürecinin desteklenmesi için ABD ile çalışmaya hazır olduklarına dikkati çekerek, ABD'nin ASEAN ile ortaklıklarını geliştirmesi umudunu da dile getirdi.

Güney Çin Denizi meselesinde tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesi halinde bölgenin barış ve istikrar içinde kalacağına işaret eden Marsudi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine karşı da dünya ekonomisini iyileştirme çabalarında ABD öncülüğünün beklenildiğini söyledi.

Marsudi, ASEAN dışişleri bakanları toplantısında, salgınla mücadele, iklim değişikliği, ticaret, turizm, kalkınma, deniz ve siber güvenlik gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

Salgına karşı ortak kararla ASEAN Kovid-19 Müdahale Fonu için 13,6 milyon dolar taahhüt alındığını belirten Marsudi, ülke ekonomilerinin yeniden açılmasının ve seyahatlerin başlamasının öncelikli konuları arasında olduğunu kaydetti.

Öte yandan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 46. başkanı olarak yemin eden Joe Biden'ı ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederek, "Stratejik ortaklığımızı sadece iki ülke yararına değil herkes için, tüm dünya için geliştirmeye devam edelim." ifadesini kullandı.

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