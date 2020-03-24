Endonezya'da 10 katlı spor tesisi koronavirüs hastanesi oldu - CAKARTA

AA

Devlet Başkanı Joko Widodo, 2018 Asya Oyunları kapsamında inşa edilen 24 bin kişi kapasiteli spor tesisini, salgın nedeniyle hastaneye dönüştürdüklerini açıkladı. Yetkililer, başlangıçta 3 bin yatak kapasitesiyle hizmete giren hastanenin ihtiyaca göre daha da genişletileceğini bildirdi. Ülkede, 323 vaka ile salgının en fazla görüldüğü başkent Cakarta'da 2 Nisan'a kadar acil durum ilan edilmişti.