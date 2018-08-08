Endonezya'da 15 yıl boyunca bir mağarada esir tutulan kadın kurtarıldı

Endonezya polisi kadının bulunduğu mağaranın fotoğrafını basınla paylaştı.

Endonezya'nın Sulawesi adasında, 13 yaşındayken kaçırılarak 15 yıl boyunca mağarada tutulan ve tecavüze uğrayan bir kadın polis tarafından kurtarıldı.

Olayla ilgili olarak 83 yaşındaki bir 'büyücü' gözaltına alındı.

Geleneksel şifacı olduğunu ve kara büyü yaparak "cin çıkardığını" söyleyen Jago lakaplı adamın suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Jago'nun mağaradan geceleri evine getirdiği kadına sürekli tecavüz ettiği öne sürülüyor.

83 yaşındaki Jago lakaplı 'büyücü' gözaltına alındı.

'Ailesi tedavi için getirdi'

Polis yetkililerine göre, ailesi 2003 yılında, adı açıklanmayan kızlarını "tedavi için" Jago'ya getirdi.

Jago, içine cin girdiğini söyleyerek çocuğu evini terk edip kendisine gelmeye ikna etti.

Jago, birkaç ay sonra kızlarını arayan aileye çocuğun Cakarta'ya çalışmaya gittiğini söyledi. Akrabalarının seferber olmasına rağmen çocuk bulunamadı.

Jago'nun mağarada tuttuğu çocuğa, sürekli "içine giren cinin fotoğrafını" göstererek burada kalmasını telkin ettiği belirtiliyor.

Yerel bir gazetede çıkan haber üzerine harekete geçen polis, bugün 28 yaşında olan kadını Jago'nun evinin yakınlarında, girişinde kaya olan bir mağarada buldu.

Galumpang köyünden bir görgü tanığı, Jakarta Post gazetesine "Mağdurun beynini yıkamış. Cinler tarafından izlendiği söylenen kız kaçmaya çalışmaktan korkmuş" dedi.

Jago'nun cinsel istismar ve çocuk koruma yasalarını çiğnemekten yargılanacağı açıklandı.

İnsan kaçakçıları Facebook'ta işkence videosuyla fidye istiyor, Türkiye'ye götürme reklamı yapıyor

Kölelere 'göçmen' diyen ABD'li bakana tepki

Göçmenler Libya'da 'köle pazarlarında satılıyor'

Zihinsel engelli genci köle olarak kullanan çifte 7 yıl hapis

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ