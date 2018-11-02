Endonezya'da 3 gün önce düşen uçağın kara kutularından biri bulundu

Endonezya'da Pazartesi günü 189 kişilik yolcu ve mürettebatıyla düşen Lion Air uçağının bir kara kutusu bulundu. Endonezya açıklarında dalgıçlar tarafından bulunan kara kutunun verileri kaydeden cihaz olduğu belirtildi. İki pilot arasındaki konuşmaları kaydeden ikinci kara kutu ise halen aranıyor.

Uçak, Cakarta-Pangkal Pinang seferi için havalandıktan kısa bir süre sonra denize düşmüştü.

Yerel televizyon kanalı Metro, bulunan kara kutunun bir plastik kutu içinde gemiye çıkarıldığı görüntüleri paylaştı.

Analizi 6 ay sürebilir

Bir kara kutunun bulunması havacılık uzmanlarının uçağın son dakikalarında neyin yanlış gittiğini araştırmaya başlaması anlamına geliyor.

Endonezya'nın ulaşım güvenliği komitesinin açıklamalarına göre kara kutuların analiz edilmesi 6 ay sürebilir.

Cava Denizi'ne düşen Boeing 737 tipi yeni uçağın gövdesi ise henüz bulunamadı.

Uçak Pazartesi günü havalandıktan sonra pilot, kontrol kulesine havaalanına geri dönmek için izin istemişti ancak daha sonra uçak ile kurulan bağlantı kaybedildi.

İlk veriler, kazadan kurtulan olmadığına işaret ediyor.

Uçağa ait bulunan parçalar

Önceki uçuşta teknik bir sorun

Ağustos ayından itibaren faaliyette olan uçağın neden düştüğüne dair resmi bir açıklama henüz yapılmasa da BBC'nin ulaştığı teknik günlüklere göre uçağın aygıtlarından birinde bir önceki gün sorun yaşandı.

Teknik günlüğe, Pazar günü Bali'den Cakarta'ya gerçekleşen uçuşta bir aygıtın "güvenilmez" olduğu notu düşüldü. Pilotun aygıtı ikinci kaptana teslim ettiği belirtildi.

BBC'nin düşen uçağın bir önceki uçuşuna dair ele geçirdiği teknik notlara göre hava hızını gösteren aygıt güven telkin etmiyor, birinci ve ikinci kaptanın cihazlarında irtifaya dair rakamlar değişiklik gösteriyordu.

Ekip, buna rağmen uçuşa devam etmeye karar verdi ve Cakarta'ya güvenli bir şekilde indi.

Düşük bütçeli bir havayolu şirketi olan Lion Air, bir önceki uçuşta teknik bir arıza oluştuğunu kabul etti ancak sorunun gerekli prosedürlere göre çözüldüğünü kaydetti.

Şirket, teknik direktörü Muhammad Asif'i görevden aldı.

Çarşamba akşamı, kimlik tespiti yapılan 24 yaşındaki bir kadın yolcu olan Jannatun Cintya Dewi için cenaze töreni düzenlendi.

Kimlik tespiti yapılan yolcu için cenaze töreni

Boeing şirketinden temsilciler de Endonezyalı yetkililer ile soruşturmanın bir parçası olarak çalışıyor.

Öte yandan yetkililer, denizde cesetleri aramaya ve kimlik teşhisi sürecine devam ediyor.

Endonezya'nın acil durum ajansının yöneticisi Sutopo Purwo Nughoro, Twitter'dan yaptığı açıklamada uçağın geçtiği bilinen son bölgelerin sonar cihazlarla tarandığını duyurdu.

Çarşamba akşamı, kimlik tespiti yapılan 24 yaşındaki bir kadın yolcu olan Jannatun Cintya Dewi için cenaze töreni düzenlendi.

Endonezya'da düşen uçak drone ve sonarlarla aranıyor

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