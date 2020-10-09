Endonezya'da balıkçı teknesi alabora oldu: 11 kayıp

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AA

Bali Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Gede Darmada, yaptığı açıklamada, dev dalgalar nedeniyle pazartesi alabora olan 12 kişilik mürettebatın olduğu teknedeki kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Darmada, dünkü arama çalışmalarında bir balıkçının, adanın Uluwatu açıklarında yüzen bir nesneye tutunmuş halde sağ olarak bulunduğu bilgisini paylaştı.

Teknede can yeleği gibi güvenlik ekipmanlarının yeterli olmadığı bilgisini edindiklerini aktaran Darmada, kayıp 11 balıkçının hayatlarından endişe edildiğini ifade etti.

Darmada, arama kurtarma çalışmalarının Doğu Cava eyaleti kıyılarını kapsayacak şekilde geniş bir alanda süreceğini kaydetti.