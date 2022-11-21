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E﻿ndonezya'da deprem: En az 40 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı

Endonezya'nın Cava adasında bugün meydana gelen depremde 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor.

E﻿ndonezya'da deprem: En az 40 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı
BBC TÜRKÇE
Deprem 100 kilometre uzaklıktaki Cakarta'da da hissedildi, insanlar ofis binalarından tahliye edildiEPA

Endonezya'nın Cava adasında bugün meydana gelen depremde 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre adanın batısındaki Cianjur bölgesinde gerçekleşen 5,6 büyüklüğündeki deprem yüzeye yakın bir mesafede, 10 kilometrede gerçekleşti.

100 kilometre uzaklıkta başkent Cakarta'da da hissedilen depremde gökdelenlerde ve ofis binalarındaki insanlar tahliye edildi.

Yetkililer olası artçı sarsıntılar konusunda uyarıda bulundu ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Depremin gerçekleştiği bölgede nüfusun yoğun ve binaların yapısal olarak zayıf olduğuna ve ayrıca heyelanların sık yaşandığına dikkat çekildi.

Yerel basındaki haberlere göre Cianjur bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkazın altında kalan bir kadın ile bebeğinin kurtartıldığı aktarılıyor.

Endonezya haber kanalı Kompas TV'ye konuşan Cianjur bölge yetkilisi Herman Suherman, en az 46 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700 kişinin yaralandığını söyledi.

AFP Haber Ajansı'na göre Suherman, "Ambulanslar köylerden hastaneye gelmeye devam ediyor. Köylerde henüz kurtartılamayan çok sayıda aile var" dedi.

Endonezya depremBBC

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgedeki evlerin ve dükkanların yıkıldığını görülüyor.

Ulusal Afet Önleme Dairesi yaptığı açıklamada, Cianjur bölgesinde bir hastane ve Müslüman yatılı okul dahil onlarca binanın hasar gördüğünü söyledi.

Cakarta'da ise ofis çalışanları, yaklaşık bir dakika süren sarsıntı sırasında panik içinde sokaklara döküldü.

AFP'ye deprem anını anlatan avukat Mayadita Waluyo, "Çalışıyordum ve birden yerde bir sarsıntı olduğunu fark ettim. İlk başta ne olduğunu anlamak için sakin kalmaya çalıştım ama sarsıntı giderek şiddetlendi ve epey sürdü" dedi.

Ahmad Ridwan adlı bir başka ofis çalışanı ise Reuters'a "Jakarta'da depremlere çok alışığız ama insanlar çok endişeliydi ve biz de o yüzden panik olduk" diye konuştu.

Pasifik'teki tektonik aktivitenin "ateş çemberi" diye bilinen bölgesinde bulunan Endonezya'da depremler oldukça yaygın.

2018'de Sulawesi depreminde iki binden fazla kayatını kaybetmişti.

2004'te gerçekleşen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami sonucu yaklaşık 228 bin kişi ölmüştü.

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