Endonezya'da deprem: Turist adası Lombok'ta 10 kişi öldü

Yetkililer depremin çok sayıda binaya zarar verdiğini söylüyor

Endonezya'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Lombok adasında meydana gelen depremde en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Pazar yerel saatle 7'de gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremde onlarca kişi de yaralandı.

Plajları ve yürüyüş rotaları nedeniyle dünyanın dört bir yanından turist çeken, Bali'nin 40 kilometre doğusunda bulunan ada 60'dan fazla artçı deprem de yaşandı. Bunların en büyüğü 5.7 şiddetinde oldu.

Endonezya Acil Durum Bakanlığı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, "En az 40 kişi yaralandı ve onlarca ev hasar gördü" dedi ve ekledi:

"Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz çünkü henüz tüm verileri toplamadık.

"Şu an önceliğimiz tahliye ve kurtarma çalışmaları. Bazı yaralılar halen tedavi görüyor."

BBC Endonezce Servisi'ne konuşan Endonezya Dışişleri Bakanlığı Yurttaş Koruma Direktörü Lalu Muhammad Iqbal ise "Deprem çok güçlüydü. Turistler panik ve korku halinde otellerini terk etti" dedi.

Depremin ardından insanlar evlerinden çıktı

Depremin ardından toprak kaymaları nedeniyle yürüyüşçülerin popüler rotalarından biri olan Mount Rinjani Ulusal Parkı ziyarete kapatıldı.

Tırmanışçı Khairul Azi, bir grup yürüyüşçüyle birlikte doğada mahsur kaldıklarını söyledi.

New Straits Times'a konuşan Azi "Bulunduğumuz bölgeye gelen tüm yollar kesilmiş, o yüzden geri dönemiyoruz" dedi.

Aktif fay hatları ve volkanların yer aldığı ve Pasifik Okyanusu'nun tüm kıyılarını dolaşan Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Endonezya büyük depremlerin sıklıkla gerçekleştiği bir ülke.

2016'da da Sumatra'da gerçekleşen 6.5 büyüklüğündeki deprem onlarca kişinin ölümüne, 40 binden fazla kişinin de evinden olmasına yol açmıştı.

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