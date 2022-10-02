Endonezya'da futbol sahası savaş alanı! 127 kişi öldü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde iki futbol takımının taraftarları arasında çıkan olaylarda 125 taraftar ve 2 polis memurunun hayatını kaybederken, çoğunun ezilerek öldürüldüğünü belirtildi.

Endonezya Premier Ligi maçında Persebaya Surabaya'nın Arema Malang'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından iki rakip futbol takımının taraftarları arasında çok sayıda arbede yaşandı.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, arbedenin çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve bunun taraftarlar arasında paniğe yol açtığını söyledi.

Yüzlerce kişi biber gazına yakalanmamak için çıkış kapısına koşarken, birçok insan kaosta boğuldu ve ayaklar altında kaldı. Yetkililer, polisin müdahalesinin hemen ardından 34 kişinin öldüğünü, daha sonra bu sayının 127'ye yükseldiğini belirtti.

180 yaralının hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.