Endonezya'da güvenlik güçleriyle isyancı grup arasındaki çatışmada bir tuğgeneral öldü

AA

Yetkililer, çatışmaların 8 Nisan'da Endonezya'nın en doğusundaki Papua eyaletinde, isyancıların Puncak bölgesindeki Beoga köyünde üç okulu ateşe vermesi ve bir öğretmeni vurarak öldürmesi sonrasında başladığını bildirdi.

Yetkililer, Papua İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tuğgeneral Gusti Putu Danny Nugraha'nın çatışmalar sırasında başından vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusundan (TPNPB) olduğu sanılan isyancıların yakalanması için başlatılan operasyona polis, ordu ve istihbarat güçleri katıldı.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.