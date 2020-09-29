Endonezya'da ihtiyaç sahiplerine

AA

Indonesia Care adlı sivil toplum kuruluşunun, Orta Cava ve Banten eyaletlerinin yanı sıra başkent Cakarta’nın kuzeyi gibi çeşitli bölgelerde salgından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı "askıda gıda" uygulaması yoğun ilgi görüyor.

Indonesia Care Direktörü Lukman Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışlarla hayata geçirdikleri söz konusu kampanyayla yoksul ailelere sebze, pirinç, erişte ve ekmek gibi çeşitli gıda yardımı başlattıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ekonomik hayatı büyük ölçüde olumsuz etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Aziz, salgının ekonomik zorluklarının yoksul ailelere olan etkilerine karşı katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

- "Osmanlı geleneğinden esinlendik"

Her cuma günü düzenledikleri yardım çalışmalarından şimdiye kadar 1000 kişinin yararlandığını aktaran Aziz, kampanyalarını diğer bölge ve illere de yaymayı planladıklarını dile getirdi.

Aziz ayrıca, kampanya hazırlık çalışmalarında, Osmanlı dönemindeki yardım ve dayanışmanın güzel bir örneklerinden "askıda ekmek" uygulamasının kendilerine ilham kaynağı olduğunu kaydetti.