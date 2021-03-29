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Endonezya'da kiliseye saldırı düzenlendi, en az 14 kişi yaralandı

Endonezya'da Sulawesi adasındaki Makassar kilisesine Pazar ayini sırasında canlı bomba saldırısı düzenlendi. Ayine katılan en az 14 kişi yaralandı.

Endonezya'da kiliseye saldırı düzenlendi, en az 14 kişi yaralandı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Endonezya'nın Makassar şehrindeki bir Katolik kilisesinde, Paskalya tatilinin ilk Pazar günü yapılan ayine canlı bomba saldırısı düzenlendi. Polis, en az 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

İki şüphelinin kiliseye girmeye çalıştığını, bu sırada bir patlama olduğunu açıklayan polis, olay yerinde insan vücudu parçaları bulduklarını, olayın canlı bomba olduğu üzerinde duruyor.

Polis, ikinci saldırganın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha önce cihatçı grupların saldırı düzenlediği kilisede gerçekleşen bu son saldırıyı henüz üstlenen birr grup olmadı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, "Terör saldırısı" olarak tanımladığı saldırı sonrası "Herkesi, dini değerlere karşı olan terör ve radikalizmle savaşmaya çağırıyorum" açıklaması yaptı.

Dini İşler Bakanı Yaqut Cholil Qoumas da polise kutsal mekanların daha sert önlemlerle korunması çağrısında bulundu.

patlama yerel saatle sabah 10.30'da, Pazar ayini bitmek üzereyken gerçekleşti.

Ulusal Polis Sözcüsü Argo Yuwono, "Kilisenin ana kapısında patlama olduğu sırada içeri motosiklet üzerinde giren iki kişi vardı." açıklaması yaptı. Daha sonra ülkenin Güvenlik Bakanı Mahfud MD de saldırıyı "iki kişinin düzenlediği canlı bomba saldırısı" olarak tanımladı ve iki saldırganın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

- Reuters
Olay yerinde canlı bombaya ait olduğu belirtilen vücut parçaları bulundu

Kilisede görevli papaz Wilhemus Tulak, yerel kanal olan Metro Televizyonu'na yaptığı açıklamada kilisenin güvenlik görevlilerinin motosiklet üzerindeki saldırganlardan birini durdurmaya çalıştığını söyledi.

Yaralılar arasında güvenlik görevlilerinin de olduğu açıklandı.

- EPA

Dünyanın en büyük Müslüman nüfuslu ülkesi olan Endonezya'da kiliseler daha önce de saldırıya uğradı.

2018'de de Surabaya'da kiliselere ve polis karakoluna yapılan eş zamanlı saldırılardan onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bugüne kadar en fazla can kaybı olan saldırı ise 2002'de, turistlerin çoğunlukla gittiği gece kulüplerinin olduğu bölgeye düzenlendi. Çoğu turist 202 kişi hayatını kaybetti.

İslami Cemaat (JI) isimli örgüt tarafından üstlenilen saldırının ardından polis militanlara yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

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