Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle ramazan ve bayramda

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Devlet Başkanı Joko Widodo, video konferansla yapılan kabine toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ramazan ayının geleneği haline gelen ve yerel dilde ''mudik'' olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğunun bu yıl herkes için yasaklandığını açıkladı.

Widodo, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada, halkın yüzde 24’ünün izne çıkmada ısrarcı olduğunun belirlenmesinin, bu yasağın alınmasında etkili olduğunu vurguladı.

Memleketlerine gitmek isteyenlerin oranının hala yüksek olduğunun ve salgının yayılmasına karşı risk almak istemediklerinin altını çizen Widodo, yasağın uygulanmasına yönelik tüm hazırlıkların hızlı şekilde yapılması talimatı verdi.

Widodo, salgın sebebiyle 9 Nisan’da da kamu personeli, polis ve askerlerin, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinde izin kullanmalarının yasaklanması kararını aldıklarını bildirmişti.

Bu arada koronavirüsün 34 eyaletinin tamamına yayıldığı Endonezya’da, dün itibarıyla vaka sayısı 6 bin 760’a, can kaybı ise 590’a ulaştı.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya'nın nüfusu, 265 milyonu aşıyor. Ülkede yaşayanların yüzde 87'si Müslüman, yüzde 9,9'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer din ve inançlardan oluşuyor.